Con varios homenajes en el horizonte, Messi mantiene la mira en los playoffs de la MLS

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona tras la conclusión de un partido ante el Columbus Crew, el 1 de agosto de 2026.

MIAMI.- Lionel Messi acelera su preparación para los playoffs de la MLS mientras atiende una agenda de eventos especiales, que incluye la recepción del Premio Princesa de Asturias en España y una posible presencia en la gala del Balón de Oro.

Su entrenador en el Inter Miami, Cristian "Kily" González , confirmó este viernes que el astro argentino viajará a Oviedo ( España ) para recoger el prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes el 23 de octubre.

Fútbol Messi se despide de Argentina con nostalgia: “Ya extraño vestir la celeste y blanca”

Fútbol Messi se despide de Argentina con gol y dos asistencias en una noche histórica

Aunque su capitán apenas tendría descanso, el "Kily" confió en que Messi esté reincorporado al plantel para la visita del Inter al New York Red Bulls del 24 de octubre.

Messi "tiene este compromiso y me encanta que lo asuma de esta manera. Obvio que todo el club está totalmente de acuerdo en que concurra ahí porque es un premio terriblemente importante, no solamente para él sino para su familia", expuso el timonel argentino.

"Después sí, obvio que cuento con él" para el duelo ante Red Bulls, confirmó. "Yo quiero que esté bien. Necesita esto, va a estar ahí y lo voy a tener en el partido también, así que no me preocupa en absoluto".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

La frenética semana de Messi podría deparar otro viaje a Europa si decidiera asistir a la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026, que tendrá lugar el 26 de octubre en Londres.

El rosarino, a sus 39 años, aparece nuevamente en el grupo de aspirantes a un galardón que ya ha conquistado en un récord de ocho ocasiones.

Su candidatura, apoyada en su extraordinaria actuación en el Mundial 2026, compite con las de los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé; los españoles Lamine Yamal y Rodri o el inglés Harry Kane.

La inspiración de Griezmann

Recién retirado con honores de la selección albiceleste, Messi compagina los primeros homenajes a su legendaria carrera con la persecución de sus últimos desafíos sobre el campo.

A medida que termina la fase regular, el líder del Inter se consolida como favorito indiscutible al premio al Jugador Más Valioso (MVP) por tercer año consecutivo, una marca inédita en la MLS, así como a revalidar la Bota de Oro del torneo.

Con 26 partidos disputados en la temporada regular, Messi lidera la tabla de artilleros con 23 goles, cuatro por delante del croata Petar Musa, del FC Dallas.

Desde el triunfo en la Campeones Cup, el argentino suma cuatro goles en cuatro jornadas en las que Miami ha empezado a recomponer el rumbo de la mano del "Kily", aterrizado un mes atrás para relevar al destituido Guillermo Hoyos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

El Inter, segundo de la Conferencia Este a 14 puntos del intratable Nashville SC, tiene cinco fechas para afinar la puesta a punto para la defensa del título en los playoffs.

El primero de esos duelos será la visita del sábado al Atlanta United que dirige un viejo conocido de Messi, el argentino Gerardo Martino, su exentrenador en Miami, Barcelona y la selección argentina.

Penúltimo del Este, al United se le termina el tiempo para evitar que el regreso del "Tata" a su banquillo se salde con un primer fracaso.

En otros juegos destacados de la fecha, Orlando City recibirá el sábado al DC United con un Antoine Griezmann en estado de gracia.

El punta francés está protagonizando uno de los mejores aterrizajes que se recuerda en la MLS, con 10 goles en 13 partidos jugados, y ha revitalizado al City hasta meterlo en posiciones de playoffs.

Con un registro más modesto, seis dianas en 14 partidos, el polaco Robert Lewandowski también ha fortalecido al Chicago Fire, que el sábado visitará al New England Revolution con la intención de desbancarlo del tercer lugar del Este.

FUENTE: AFP