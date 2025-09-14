domingo 14  de  septiembre 2025
DEPORTES

Cubana Morales tras obtener el bronce en Tokio: "Esto es solo el principio"

La cubana Silinda Morales se quedó este domingo con la medalla de bronce en el lanzamiento de disco del Mundial de atletismo que tiene lugar en Tokio

La cubana Silinda Morales compite en el lanzamiento de disco en el campeonato de World Athletics en Tokio, el 14 de septiembre de 2025.

BEN STANSALL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TOKIO.- La cubana Silinda Morales se mostró exultante tras conseguir este domingo la medalla de bronce en el lanzamiento de disco del Mundial de atletismo de Tokio y consideró que el futuro le deparará grandes alegrías.

"Esto es solo el principio de un largo recorrido para mí porque pienso seguir esforzándome, eso es lo más importante, hacerlo cada día", estimó la discóbola de 25 años, que batió además su marca personal (67,25 metros).

Para conseguir esta décima medalla mundial en disco para su país y la primera en seis años, Morales estuvo entrenando primero en Cuba y luego en una concentración en España, en Guadalajara (cerca de Madrid), algo que considera que ha sido determinante para subir al podio.

"La preparación que tuvimos ha sido muy dura. Estuve entrenando primero en Cuba y luego en Guadalajara, en España, de allí vinimos para acá. Todas las partes de la preparación fueron duras, no puedo describir. Yo trabajé más y más cada día para mejorar en lo que me hacía falta mejorar, para poder alcanzar esto aquí", explicó.

"Me aportó mucho ir a España, allá estamos concentrados en un mismo lugar y tenemos la pista cerca. Creo que ha sido un lugar importante para desarrollarnos como hemos hecho", señaló, sin poder ocultar los nervios en su intervención ante los medios de comunicación.

Se trata para ella de su primera medalla en una gran cita en categoría absoluta, después de haber sido campeona mundial júnior en 2017 y bronce mundial Sub-20 en 2018.

Linares también ganó bronce

No fue en el triple salto, como acostumbraba en los años de esplendor de Caterine Ibargüen, sino en el salto largo, pero Colombia llegó lejos en la arena del Mundial de atletismo, donde Natalia Linares se colgó un bronce ilusionante este domingo en Tokio.

Con 22 años y en plena progresión, Linares mejoró su marca personal para volar a 6,92 metros, únicamente superada por la campeona olímpica y ahora mundial estadounidense Tara Davis-Woodhall (7,13 metros) y por la alemana Malaika Mihambo (6,99 m, plata), campeona olímpica en 2021 y dos veces campeona del mundo (2019, 2022).

Sin complejos, Linares plantó batalla a rivales más experimentadas y desde el primer salto estuvo en posición virtual de medalla, primero de plata y luego ya de bronce, manteniendo el tercer puesto hasta el final del concurso.

FUENTE: AFP

