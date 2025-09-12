viernes 12  de  septiembre 2025
EEUU

¿El fin del parole? Corte de apelaciones da luz verde a Trump para continuar la revocación del programa

La decisión revierte la paralización dictada en abril pasado por un juez federal que bloqueaba a la administración Trump deportar a los beneficiarios

Viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.

Viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.

AFP
Pasajeros arriban a Estados Unidos.&nbsp;

Pasajeros arriban a Estados Unidos. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Una Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito autorizó al presidente Donald Trump para que continúe con la revocación del parole humanitario, un programa aprobado por la Administración del demócrata, Joe Biden, que permitió el ingreso a Estados Unidos de 532.000 migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.

La decisión revierte la paralización dictada en primera instancia en Boston, en abril pasado por un juez federal que bloqueaba a la administración Trump de intentar deportarlos, informó el periodista de Fox News, Bill Melugin.

Lee además
Los venezolanos han acudido a varias instancias por el TPS
MIGRACIÓN

Tribunal en EEUU mantiene temporalmente el TPS para más de 600,000 venezolanos
Se ve la placa y el arma de un oficial de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras ICE realiza un control de vehículos en Georgia Ave.
EEUU

Agente de ICE dispara y mata a inmigrante irregular tras intento de embestida

El 'parole' humanitario fue una política impulsada por la Administración Biden que ofrecía la posibilidad de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos por un periodo de 2 años a ciudadanos de países en crisis, siempre que contaran con el patrocinio de un residente legal en el país. El beneficio no fue extendido por Biden antes de partir de la Casa Blanca.

El 20 de enero, día de su investidura, su sucesor republicano Donald Trump firmó un decreto para ponerle fin.

En mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración revocar este estatus legal mientras el caso se litiga en tribunales inferiores.

Autoridad para poner fin

Un grupo de defensores de la inmigración, junto a beneficiarios del parole humanitario, demandó a la administración Trump por intentar revocar el estatus del programa conocido como CHNV, argumentando que la "medida era ilegal" y no seguía el debido proceso.

Pero el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito argumenta que la secretaria del DHS, Kristi Noem, tiene la autoridad de terminar la libertad condicional de CHNV bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

El Tribunal concluyó que los demandantes no demostraron que el Departamento de Seguridad Nacional se excedió al revocar el programa de inmigración temporal.

"En resumen, sostenemos que los demandantes no han presentado una demostración sólida que permita demostrar con éxito que la decisión de la secretaria (del DHS) de terminar los programas de libertad condicional CHNV excedió su discreción, tal como lo autorizó la INA".

El fraude

La Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR, por sus siglas en inglés), un grupo que aboga por una política migratoria a través de mecanismos legales, denunció la existencia de un informe interno del DHS que planteaba sospechas de fraude.

Según documentos obtenidos por FAIR, la revisión interna también encontró que muchos patrocinadores enumeraban las mismas direcciones y muchas de las solicitudes provenían de la misma dirección IP, una designación numérica que identifica su ubicación en Internet.

Según FAIR, una dirección IP en Tijuana, México, se utilizó 1.328 veces. Otros ejemplos de fraude incluyeron "ingresar exactamente las mismas respuestas en cientos de solicitudes; en algunos casos, más de 10.000 solicitantes utilizaron la misma respuesta".

FAIR afirma que el informe descubrió, entre otras cosas, que 3.218 patrocinadores eran responsables de más de 100.000 solicitudes y que 24 de los 1.000 números de Seguro Social más utilizados por los patrocinadores correspondían a personas fallecidas.

La concesión del parole humanitario exigía una serie de requisitos, como superar una investigación sobre sus antecedentes penales, tener a un patrocinador en el país que les brindara apoyo financiero y estar vacunados, algo que para la nueva administración en la Casa Blanca no se cumplió.

FUENTE: Con informaciòn de Fox News y AFP

Temas
Te puede interesar

FAIR pide a tribunal desestimar demanda para extender TPS a un millón de haitianos y venezolanos

El asesinato de Charlie Kirk: las huellas de una ideología de odio

El presunto asesino de Charlie Kirk habría manifestado "animadversión política" hacia el activista

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

Steve Cody, concejal de Palmetto Bay, en Miami-Dade-
REPUDIO

Piden renuncia de concejal de Palmetto Bay por calificar de "sacrificio apropiado" asesinato de Charlie Kirk

El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense
Operativo

Joven de 22 años sería el asesino de Kirk, autoridades lo tienen en custodia

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani saluda al público al final del desfile de Alta Costura primavera/verano 2018, el 23 de enero de 2018 en París. El gran diseñador italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años rodeado de sus seres queridos, según anunció su compañía el 4 de septiembre de 2025. 
MODA

Revelan detalles del testamento de Giorgio Armani

El atacante venezolano del Pachuca, Salomón Rondón (izquierda), conversa con el defensor alemán del Real Madrid, Antonio Rüdiger (centro), al final de un partido del Mundial de Clubes, el 22 de junio del 2025.
FÚTBOL

Real Madrid recibe una mala noticia sobre uno de sus principales defensores

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump estrecha la mano del líder conservador asesinado Charlie Kirk
CONMOCIóN/ ANáLISIS

El asesinato de Charlie Kirk: las huellas de una ideología de odio

Por Leonardo Morales
Viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
EEUU

¿El fin del parole? Corte de apelaciones da luz verde a Trump para continuar la revocación del programa

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
MIGRACIÓN

FAIR pide a tribunal desestimar demanda para extender TPS a un millón de haitianos y venezolanos

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. 
Conflicto bélico

Rusia anuncia que las negociaciones de paz con Ucrania están en "pausa" y mantiene exigencias

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?