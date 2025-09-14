Aíslan a presunto asesino de Kirk; médicos evalúan su salud mental y salen nuevos detalles de su vida

WASHINGTON.- Tyler Robinson, de 22 años, presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk , se encuentra bajo estricta custodia en una cárcel de Utah mientras se le realizan evaluaciones de salud mental, al tiempo que las autoridades continúan revelando aspectos de su vida privada y actividad en internet, incluidos vínculos con subculturas, según información de medios nacionales.

De acuerdo con Fox News, Robinson permanece en una unidad de vivienda especial del Departamento del Sheriff del Condado de Utah bajo “vigilancia especial” mientras se le realiza una evaluación de salud mental.

“Continuará siendo monitoreado por personal psiquiátrico, médico y de custodia durante toda su estadía”, señaló la oficina del sheriff en un comunicado.

El estatus de vigilancia, según las autoridades citadas por Fox News, se aplica en casos de delitos graves, problemas de conducta, comportamiento violento o cuando existen comentarios suicidas por parte del detenido. En el caso de Robinson, funcionarios confirmaron que expresó intenciones de quitarse la vida al momento de su arresto, lo que refuerza las medidas de control.

Vínculos con subculturas

Robinson es señalado de disparar y matar a Charlie Kirk, de 31 años, durante un evento de Turning Point USA en la Utah Valley University. El crimen desencadenó una intensa persecución de 33 horas que culminó con su captura, luego de que su propio padre lo entregara tras reconocerlo en imágenes de vigilancia difundidas por el FBI. “Cuando llegó a casa de su padre, dijo que quería suicidarse”, indicó una fuente policial a Fox News.

Mientras Robinson permanece bajo custodia, investigaciones sobre su vida personal y digital comienzan a trazar un perfil complejo. The New York Post reportó que el sospechoso tenía una fuerte vinculación con la comunidad “furry”, un submundo de internet que gira en torno a personajes antropomórficos.

Amigos del joven dijeron al Daily Mail que Robinson usaba el mismo alias en foros de juegos en línea y en el sitio FurAffinity.net, conocido por sus contenidos relacionados con esa subcultura.

Incluso, el cartucho usado en el arma homicida contenía una inscripción con un popular meme furry: “Notas, bultos, OwO, ¿qué es esto?” Esto ha llamado la atención de los investigadores.

Seguidores de Biden

Por su parte, la pareja de Robinson, identificada como Lance Twiggs, de 22 años, se describe como aspirante a jugador profesional y en transición de género. De acuerdo con The New York Post, Twiggs expresó en publicaciones pasadas en redes sociales su apoyo al presidente Joe Biden y llegó a bromear sobre problemas de salud mental.

“Últimamente, mis anuncios en redes sociales me han recomendado tratamientos para la esquizofrenia, el TLP y un tumor cerebral. Este meme es perfecto, gracias”, escribió en una ocasión.

Twiggs, de acuerdo con el medio neoyorquino, proviene de una familia mormona conservadora en Utah, aunque él mismo se había distanciado de esa fe y abordaba con frecuencia su transición de género en línea. Una de sus publicaciones de 2022 en Reddit rezaba: “Estamos con Biden en este glorioso subreddit (grupos o foros)”.

Tras conocer los hechos, Twiggs se mostró “horrorizado” y ha entregado a las autoridades todas sus comunicaciones digitales con Robinson, según fuentes policiales citadas por Axios. “¿Eso fue lo que pasó? ¡Dios mío, no! Aquí están todos los mensajes”, habrían sido las palabras de Twiggs al colaborar con los investigadores.

Próximos pasos judiciales

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo en una entrevista concedida este domingo a ABC News que Robinson no ha cooperado con las autoridades: “No ha confesado a las autoridades. No está cooperando, pero todos a su alrededor sí. Y creo que eso es muy importante”.

Entre los colaboradores se encuentran miembros de su familia y su pareja sentimental, Lance Twiggs, con quien compartía domicilio y que, según las autoridades, está cooperando con la investigación.

De acuerdo con el New York Post, Robinson debe comparecer por primera vez en los tribunales este martes. Enfrenta cargos de asesinato agravado, descarga de un arma de fuego que causó lesiones corporales graves y obstrucción a la justicia.

El caso ha escalado rápidamente en la esfera política. El presidente Donald Trump, en declaraciones recientes, pidió la pena de muerte en caso de que Robinson sea declarado culpable.

