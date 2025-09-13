Inmigrante con orden de deportación decapita a gerente de motel frente a su familia en Dallas

DALLAS — La ciudad de Dallas fue escenario de un crimen que ha conmocionado a la comunidad: la brutal decapitación de un gerente de motel, identificado como Chandra Nagamallaiah, presuntamente a manos de Yordanis Cobos Martínez , un inmigrante indocumentado cubano que había sido liberado por la administración del demócrata Joe Biden en enero pasado, pese a tener orden de deportación.

De acuerdo con las autoridades locales, el ataque ocurrió la mañana del miércoles 10 de septiembre , en un motel de la zona. Según la declaración jurada del arresto, Cobos Martínez, de 37 años, —quien trabajaba en el lugar— discutió con Nagamallaiah, de 50 años, cuando limpiaba la habitación del motel luego de que este se quejara por el uso de una lavadora rota.

El sospechoso salió del lugar molesto porque Nagamallaiah le hablaba a través de otro trabajador, que servía de intérprete, tomó un machete y atacó violentamente a la víctima. La agresión continuó fuera del establecimiento, frente a la esposa e hijo del gerente, hasta decapitarlo. Por último, Cobos Martínez pateó la cabeza, luego la recogió y la arrojó en un contenedor de basura, de acuerdo con The Dallas Morning News.

Antecedentes criminales

Cobos-Martínez, de origen cubano, fue arrestado bajo cargos de asesinato capital y se encuentra detenido sin derecho a fianza en el condado de Dallas, además de enfrentar una orden de detención migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los registros judiciales revelan un historial de violencia que se extiende por Florida, California y Texas. En 2017 fue arrestado en California por un intento de secuestro mientras estaba desnudo y bajo los efectos del alcohol y la marihuana. Ese mismo año, en Florida, fue acusado de robo de vehículo. En 2018 fue procesado en el condado de Harris, Texas, por indecencia con un menor y agresión con lesiones corporales, de acuerdo con informes de NBC 5.

Pese a esos antecedentes, Cobos-Martínez había sido liberado el 13 de enero de 2025 del Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas, bajo una orden de supervisión, luego de que Cuba rechazara recibirlo debido a sus antecedentes penales, según informó ICE a CNN.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewIndianXpress/status/1966504409505874271&partner=&hide_thread=false An Indian-origin person was beheaded in the USA on Sept 10. He was identified as Chandramouli Nagamallaiah from Karnataka. The 50-year-old was a motel manager in Dallas city in Texas. He was slain by his colleague, Yordanis Cobos-Martinez, 37. pic.twitter.com/I5S6sxfoV2 — The New Indian Express (@NewIndianXpress) September 12, 2025

"Delincuente depravado"

El ICE calificó a Cobos-Martínez como un “delincuente depravado e inmigrante ilegal de Cuba” y confirmó que mantiene activa una orden de detención para su deportación.

Desde Washington, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró: “Esta es precisamente la razón por la que estamos expulsando a inmigrantes ilegales delincuentes a terceros países. El presidente Trump y la secretaria Noem ya no permiten que criminales bárbaros permanezcan indefinidamente en Estados Unidos”.

El caso ha reavivado la polémica en torno a la inmigración ilegal y la seguridad fronteriza, en medio de las duras medidas impulsadas por la administración Trump para hacer frente a la crisis migratoria sin precedentes creada por el gobierno de Biden, que permitió el ingreso de más de 10 millones de inmigrantes ilegales, entre ellos, presuntos criminales y miembros de pandillas, según denuncias de los republicanos.

Otros crímenes cometidos por indocumentados, como los asesinatos de Laken Riley y Katie Abraham, también han sido citados por la Casa Blanca como justificación para endurecer la política migratoria.

Cobos Martínez continúa bajo custodia en Dallas, mientras las autoridades locales y federales coordinan los próximos pasos judiciales y migratorios.

FUENTE: Con información de The Dallas Morning News / CNN / NBC 5