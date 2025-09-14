Presunto asesino de Charlie Kirk tiene una pareja transgénero que coopera con el FBI: "La oveja negra"

WASHINGTON.- El asesinato del activista conservador Charlie Kirk , registrado el miércoles 10 de septiembre, sigue generando conmoción en Estados Unidos , no solo por el impacto político de su muerte, sino también por los detalles que han surgido en torno al presunto atacante, Tyler Robinson, de 22 años, detenido tras una intensa búsqueda de 33 horas.

Tyler Robinson vivía con una persona transgénero que era su pareja, declaró este domingo el gobernador de Utah, confirmando reportes que probablemente avivarán un polarizado debate en Estados Unidos.

"Sí, puedo confirmarlo", dijo el gobernador Spencer Cox al canal CNN. "El compañero de piso (de Tyler Robinson) era su pareja romántica, un hombre en proceso de transición para convertirse en mujer", declaró.

Investigaciones de Fox News indican que Robinson mantenía una relación romántica con una persona transgénero que estaba en proceso de transición de hombre a mujer, con quien compartía un apartamento en Saint George, Utah. Esta persona, que habría sido identificada por medios nacionales como Lance Twiggs, de 22 años, estaría cooperando plenamente con el FBI, proporcionando información clave que, incluso, ayudó a localizar al sospechoso.

Funcionarios del FBI señalaron a Fox News que el individuo se mostró "extremadamente cooperativo" y afirmó que "no tenía ni idea" de que Robinson supuestamente planeaba asesinar a Kirk.

Por el momento, la pareja de Robinson no enfrenta cargos relacionados con el crimen. Sin embargo, el FBI confiscó computadoras y otros dispositivos electrónicos del apartamento, que fueron enviados a Quantico para su análisis, mientras los investigadores buscan establecer vínculos y posibles motivaciones adicionales.

La "oveja negra"

Según New York Post, registros públicos indican que Lance Twiggs residía en la misma dirección que Robinson. Un familiar confirmó al medio que "sí, compartían piso", aunque se negó a especular sobre la relación romántica entre ambos.

La fuente describió a Twiggs como la "oveja negra" de su familia, pero dijo desconocer las ideas políticas de su pariente. Sin embargo, aseguró que no le sorprendería que estuviera en transición para convertirse en mujer.

Además, un vecino afirmó al medio neoyorquino que hace dos semanas se vio a varias personas entrando y saliendo de la propiedad que compartían Robinson y Twiggs conduciendo autos con placas de otro estado. "No transmitían buena vibra", apuntó.

Por su parte, Wisconsin Right Now logró conversar con otro familiar de Twiggs, quien confirmó la relación sentimental con Robinson y afirmó que el joven transgénero albergaba animosidad hacia conservadores y cristianos.

"Él (Lance Twiggs) está muy enojado con cualquiera que apoye los ideales conservadores y los valores cristianos (...) Que yo sepa, no usaba otro nombre. Solo sé que estaba en proceso de transición. Sé que intentaba tomar otros medicamentos”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bennyjohnson/status/1967018417351004227&partner=&hide_thread=false BREAKING: A family member of Lance Twiggs, who was the transgender “boyfriend” of Charlie Kirk’s assassin, Tyler Robinson says family cut ties with Twiggs due to his “hostility toward anyone supporting conservative or Christian values” and confirm Robinson lived with him. pic.twitter.com/29prAG2LS0 — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 14, 2025

Familia Robinson colabora

"No ha confesado a las autoridades. No está cooperando, pero toda la gente de su entorno está cooperando. Y creo que eso es muy importante", afirmó el gobernador Cox sobre el asesino en declaraciones a la televisión estadounidense ABC.

"Sí están colaborando, así como también lo está haciendo su pareja, un hombre que ha iniciado una transición de género".

Cox se refirió también a la información publicada por 'The New York Times' sobre que Robinson dijo en un foro de Discord que él era el autor de los disparos que mataron a Kirk. El gobernador confirmó que "esa conversación realmente se dio". "No le creyeron. Fue como una broma hasta que admitió que fue él de verdad", apuntò.

El gobernador dijo que los cargos se conocerán probablemente el próximo martes, fecha en la que también está prevista la primera comparecencia de Robinson ante un juez.

Inscripciones con mensajes antifascistas

El asesinato de Kirk ocurrió el pasado miércoles en la Universidad del Valle de Utah, durante un evento de su gira universitaria American Comeback. Según las autoridades, un solo disparo desde un tejado a unos 200 metros alcanzó al activista conservador en el cuello, provocando su muerte inmediata.

Momentos antes del ataque, Kirk había respondido a preguntas de la audiencia sobre la violencia armada cometida por personas transgénero. "¿Sabes cuántos estadounidenses transgénero han cometido tiroteos masivos en los últimos 10 años?", preguntó un asistente. Kirk respondió: "Demasiados".

El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó que las municiones utilizadas por Robinson contenían inscripciones con mensajes antifascistas. “Los investigadores descubrieron inscripciones en casquillos encontrados con un rifle de cerrojo cerca del campus”, declaró Cox durante una conferencia de prensa citada por Fox News.

Los casquillos usados y tres sin usar mostraban mensajes dirigidos a ideologías opuestas, un hallazgo que, según el gobernador, forma parte de la evidencia que está siendo revisada por el FBI y otras agencias federales.

Cox también destacó la influencia ideológica que habría tenido sobre Robinson. En entrevista con The Wall Street Journal, el gobernador afirmó: "Para nosotros y para los investigadores, está muy claro que se trataba de una persona profundamente adoctrinada con la ideología izquierdista".

Posible motivación

Aunque Robinson ya fue identificado como el autor del crimen, aún no hay un motivo claro que explique por qué cometió el asesinato. Las autoridades están buscando actualmente la posible motivación en "una montaña de pruebas" que incluye la relación entre Robinson y Twiggs.

El FBI también confirmó que la colaboración de la pareja de Robinson fue clave para obtener mensajes de texto y otras comunicaciones que ayudaron a rastrear al sospechoso. Entre ellos, se encontraron registros de conversaciones en Discord donde se discutían casquillos de bala similares a los hallados en la escena y la recuperación de un rifle de un punto de entrega.

"El FBI está investigando una cantidad récord de pistas", señaló un portavoz de la agencia a Fox News. "Se investigará cada conexión, cada grupo, cada vínculo y cualquier persona involucrada en este asunto, en cualquier parte del mundo, será llevada ante la justicia", agregó.

Robinson se entregó a las autoridades tras ser confrontado por su propio padre y hablar con un ministro de la juventud, según informó Fox News.

El gobernador Cox confirmó a ABC News que, mientras el sospechoso -que aún no ha confesado- no coopera con la investigación, "todos a su alrededor sí lo están", haciendo referencia a su familia y a su pareja. Reiteró: "Quienes conocen a Robinson dicen que estaba profundamente adoctrinado con la ideología izquierdista".

La comunidad universitaria y los simpatizantes de Kirk han quedado consternados por el crimen. La noticia de las inscripciones en los casquillos fue divulgada inicialmente a través de redes sociales por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), y ha generado un debate sobre la motivación y radicalización del atacante.

El caso continúa bajo investigación, y el FBI enfatiza que cualquier persona vinculada, de manera directa o indirecta, será considerada en el proceso legal.

Por su parte, la activista de derecha Laura Loomer, quien goza de la confianza del presidente Trump, pidió el sábado, cuando ya varios medios de comunicación estadounidenses habían publicado esta información sobre la pareja de Robinson, que "el movimiento transgénero sea clasificado como un movimiento terrorista".

FUENTE: Con información de Fox News Digital / New York Post / Wisconsin Right Now