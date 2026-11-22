El defensa español del Barcelona #18 Gerard Martin celebra el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el Villarreal CF en el Estadio Camp Nou de Barcelona el 22 de noviembre de 2026.

El FC Barcelona protagonizó una espectacular remontada este domingo al vencer 3-2 al Villarreal en el Camp Nou, después de comenzar perdiendo por dos goles, y recuperó su ventaja de tres puntos sobre el Real Madrid en el liderato de La Liga.

El conjunto blanco había igualado provisionalmente al Barça en la cima de la clasificación el sábado, tras imponerse 2-1 al Celta de Vigo.

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El Villarreal sorprendió al equipo dirigido por Hansi Flick con dos goles en apenas cinco minutos. Tajon Buchanan abrió el marcador a los 2 minutos y Tani Oluwaseyi amplió la diferencia en el 5'.

El Barcelona intentó reaccionar antes del descanso, pero Lamine Yamal desperdició una oportunidad desde el punto penal al estrellar su lanzamiento contra el poste.

La remontada azulgrana llegó en la segunda mitad. Gerard Martín igualó el encuentro en el minuto 57 y Fermín López estableció el 2-2 apenas cuatro minutos después.

La presión del conjunto local terminó dando resultado en el 67', cuando Pau Navarro introdujo el balón en su propia portería y completó la remontada del Barcelona.

Con este triunfo, el equipo catalán encadena cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones desde su derrota ante el Real Madrid en el Clásico de octubre y conserva tres puntos de ventaja en lo más alto del campeonato.