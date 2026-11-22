El extenista Rafael Nadal saluda desde el palco presidencial antes del partido de fútbol de la liga española entre el Real Madrid CF y el RC Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 21 de noviembre de 2026.

El extenista español Rafael Nadal dio un nuevo paso en su vinculación con el Real Madrid al incorporarse a la junta directiva del club, después de que su nombramiento fuera ratificado este sábado durante la Asamblea General de socios.

El ganador de 22 títulos de Grand Slam, de 40 años, es socio de honor de la entidad madridista desde 2011 y mantiene una estrecha relación con el presidente Florentino Pérez.

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«Quiero agradecer al presidente. Cuando me nombraste socio de honor fue algo muy especial, y hoy doy un paso más», expresó Nadal tras confirmarse su incorporación.

El exnúmero uno del tenis mundial también destacó la responsabilidad que representa formar parte de la estructura directiva de una institución con la historia del Real Madrid.

«Para mí es una gran responsabilidad. El Real Madrid se transmite de padres a hijos, es algo que une a las personas. Tener esta oportunidad es algo enorme», añadió.

Por su parte, Florentino Pérez celebró la llegada del extenista y destacó su importancia para el futuro de la institución.

«Su llegada es mucho más que la incorporación de una figura extraordinaria: significa que una de las mayores leyendas quiere compartir nuestro futuro con nosotros», afirmó el presidente.

Pérez también manifestó su confianza en que la presencia de Nadal contribuirá a seguir construyendo el club para las próximas generaciones.

El mallorquín conquistó 14 títulos de Roland Garros durante una carrera histórica, en la que se consolidó como uno de los grandes referentes del deporte mundial.

En 2023, Nadal reconoció que le gustaría convertirse algún día en presidente del Real Madrid, aunque expresó dudas sobre si estaba preparado para asumir esa responsabilidad.

Sin embargo, antes de las elecciones presidenciales de este año se desmarcó de los rumores sobre una posible candidatura. Florentino Pérez terminó imponiéndose en junio a Enrique Riquelme y continuará al frente de la entidad blanca.