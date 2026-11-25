El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.

MADRID.- El Real Madrid y el Barcelona no llegaron a un acuerdo este miércoles en el acto de conciliación por las declaraciones del presidente blanco, Florentino Pérez , sobre el denominado "caso Negreira" , confirmó una fuente del club azulgrana.

Este paso es consecuencia de la demanda que presentó el Barcelona el 12 de junio contra Pérez por sus declaraciones en mayo, acusando al club azulgrana de maniobras para conseguir favores arbitrales.

"El objetivo de esta demanda es que el señor Pérez se retracte de determinadas manifestaciones que realizó con conocimiento de su falsedad y que resultan calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del club", había afirmado el Barcelona al iniciar la acción legal.

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"En caso de que esta demanda no sea debidamente atendida, el FC Barcelona procederá a la presentación de la correspondiente querella criminal" por calumnias, añadió en junio el club azulgrana.

"Cuando alguien hace unas manifestaciones y puedes equivocarte o puedes excederte en las palabras, tienes la oportunidad en un acto de conciliación de corregirlo", dijo el presidente del Barça, Joan Laporta, este miércoles a los periodistas.

"Si no se hace quiere decir que se aprecia la mala intención y tendremos que continuar con el procedimiento", añadió Laporta desde Bakú, antes de conocer el resultado de la conciliación.

El Barça podría ahora formalizar una querella criminal contra Pérez por sus declaraciones.

Origen del problema entre los clubes

El motivo principal del enfado de los azulgranas fue la rueda de prensa del 12 de mayo en la que Pérez convocó las elecciones a la presidencia del Real Madrid, que posteriormente ganó.

En esa intervención ante los periodistas, el máximo mandatario de la escuadra blanca reiteró sus acusaciones al Barça por el conocido como "caso Negreira".

En ese asunto, la justicia española investiga supuestos pagos durante casi dos décadas del Barcelona a empresas de José María Enríquez Negreira, ex número dos de los árbitros del país.

Las autoridades del país ibérico tratan de averiguar si esos pagos pudieron servir para tratar de obtener alguna ventaja en la competición, algo que niega el Barcelona, alegando que eran por simples informes arbitrales.

FUENTE: AFP