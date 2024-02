Fritz supera la inclemencias del clima y tiene un maratón de partidos antes de llegar al Miami Open

La final se retrasó por un día debido a la lluvia y hubo viento durante toda la semana, pero Fritz perseveró.

“Tenía una larga lista de cosas que necesitaba hacer bien, pero creo que muchas de ellas se fueron por la ventana cuando nos dimos cuenta de las condiciones para el partido, [que iba] a haber mucho viento”, dijo Fritz. “En ambos lados, tenía diferentes ideas de lo que quería hacer porque estaba limitado por el viento. Intenté sacar lo mejor que pude, lo que me sacó de algunos problemas. Empecé a encontrar el ritmo al final. Pero es increíblemente difícil jugar y hacer lo que quieras cuando hace tanto viento”.

El campeón ha ganado seis finales ATP Tour consecutivas desde el inicio de la temporada 2022. Esta es la primera vez que defiende con éxito un título y lo hizo sin perder un set.

Batalla equilibrada

Los finalistas llegaron al court central del Centro Tenístico de Delray empatados 2-2 en sus enfrentamientos individuales. Pero Fritz tuvo el control durante casi todo el compromiso.

Con 3-3 en el segundo set, Paul pasó más de 15 minutos intentando romper el servicio de Fritz. Pero Fritz se mantuvo firme como lo hizo durante todo el partido. Salvó los siete puntos de quiebre que enfrentó en el encuentro según Infosys ATP Stats.

Luego, el máximo favorito rompió el servicio de Paul en el siguiente juego y mantuvo el cero para hacerse con el título.

“Creo que hubo algunas preguntas sobre cómo me sentía físicamente”, dijo Fritz. “No jugué ninguno de los partidos de la Copa Davis. No me sentía muy bien después de Australia, así que es genial venir aquí y sentir que me estoy moviendo y definitivamente en lo físico estoy bien y puedo seguir jugando.

“No necesito tomarme ningún tiempo libre para recuperarme y, mentalmente, las condiciones fueron difíciles, especialmente hoy [lunes]. Simplemente lo superé. Toda la presión recayó sobre mí esta semana defendiendo el título y pude superarlo”, agregó luego.

Una maratón de partidos le espera a Fritz luego de triunfar en Delray Beach. Jugará en los abiertos de Acapulco, Indian Wells y luego competirá en el Miami Open en el Hard Rock Stadium del 19 al 31 de marzo.

Paul intentaba ganar un título por segunda semana consecutiva después de triunfar en el Abierto de Dallas la semana pasada. El jugador de 26 años ha ganado siete de sus últimos ocho partidos.

“Él ganó los puntos de quiebre y yo no. Esa fue prácticamente la diferencia”, dijo Paul. “Creo que salí tal vez con demasiada energía por dentro y sin dejarla salir. Así que tal vez parecía que estaba un poco plano, pero en mi interior definitivamente no lo estaba”.

La versión 2024 del Abierto de Delray Beach registró un récord de asistencia para los 10 días de competencia. 67.105 visitaron el centro tenístico y el día de la final se matriculó con la segunda mayor asistencia para un día definitorio: 5.383.