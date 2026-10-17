sábado 17  de  octubre 2026
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Haaland sigue imparable y el City continúa con marcha perfecta

El noruego Erling Haaland marcó dos de los tres goles del Manchester City, líder de la Premier League, en su desafío de este sábado ante el Ipswich

El noruego Erling Haaland, del Manchester City, celebra en el campo tras el triunfo de su equipo ante el Brujas, el 29 de enero de 2025.

El noruego Erling Haaland, del Manchester City, celebra en el campo tras el triunfo de su equipo ante el Brujas, el 29 de enero de 2025.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LONDRES.- El líder Manchester City derrotó al Ipswich (3-2) con un doblete de Erling Haaland este sábado en la Premier League, al mismo tiempo en que el Liverpool remontó, en superioridad numérica, a un correoso Brentford (2-1).

Los Citizens protagonizan un inicio de campeonato perfecto: lograron una séptima victoria en otras tantas jornadas, lo que les da seis puntos de ventaja sobre el Arsenal (15 pts), a la espera del desplazamiento del segundo clasificado el domingo a casa del Nottingham Forest.

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El Brighton (3º, 13 pts), que recibe el domingo al Crystal Palace, completa el podio gracias a una mejor diferencia de goles que el Chelsea, vencedor en el campo del Everton (2-0) a primera hora de la tarde.

El Liverpool (5º, 12 pts) les sigue de cerca. Los Reds infligieron al Brentford su primera derrota de la temporada, aprovechando la superioridad numérica tras la expulsión del ucraniano Yehor Yarmoliuk, que propinó un cabezazo al francés Jérémy Jacquet (45+8').

Los Bees ganaban 1-0 gracias a un potente cabezazo de Keane Lewis-Potter (44') y el Liverpool parecía fuera de combate, a imagen de Bradley Barcola, que falló un mano a mano con el portero (20'), tres días después de su triplete en la Liga de Campeones de Europa.

Sin embargo, el extremo francés se redimió con un certero pase de cabeza hacia atrás para el sueco Alexander Isak (70', 1-2), que marcó ocho minutos después del bonito tanto del empate firmado por el campeón del mundo español Víctor Muñoz (62', 1-1).

En el capítulo de malas noticias para el Liverpool, estuvieron las salidas por lesión del centrocampista húngaro Dominik Szoboszlai y posteriormente del defensa neerlandés Jeremie Frimpong.

Racha vertiginosa

Tras derrotar a los Reds la semana pasada, el Manchester City resistió en los últimos instantes la intensa presión del Ipswich, que redujo distancias de penalti por medio del neerlandés Zian Flemming (90+1', 3-2) antes de poner a prueba la atención del italiano Gianluigi Donnarumma con un saque de esquina directo (90+11').

Por fortuna para los Citizens, cuentan con un Haaland en plena forma. El noruego suma ya 12 goles en sus últimos ocho partidos con el club, todas las competiciones incluidas.

El dorsal 9 incluso creyó haber firmado un triplete, con una magnífica volea con la zurda, pero su asistente, Enzo Fernández, que entró tras la lesión de Mateo Kovacic, se encontraba en fuera de juego (85').

Más temprano, el Chelsea continuó su remontada, en el campo del Everton (2-0), gracias a un doblete del portugués Pedro Neto y pese a la salida en camilla de su portero, el argentino Emiliano "Dibu" Martínez, golpeado violentamente por un rival.

"Dibu", al hospital

En el Hill Dickinson Stadium, los Blues lograron lo que no habían conseguido en sus 22 partidos anteriores de liga: un "clean sheet" (no encajar ningún gol).

Bien contenidos en la primera parte, los visitantes golpearon 43 segundos después de la reanudación por medio de Pedro Neto (46') y, al final del tiempo reglamentario, de nuevo a través del extremo portugués (90').

El Chelsea consiguió esta actuación pese a la sustitución de Martínez, que quedó noqueado por el central Jarrad Branthwaite cuando intentaba despejar una falta (66').

El guardameta argentino fue atendido durante unos diez minutos, inmóvil sobre el césped, antes de ser evacuado en camilla.

"Abandonó el estadio consciente. En estos momentos está en el hospital para unos exámenes de precaución. Tenemos que esperar, espero que no sea demasiado grave", declaró su entrenador, Xabi Alonso.

Por último, el Fulham (15º, 5 pts) abandonó la zona de descenso, al menos temporalmente, gracias a un gol de Alex Iwobi contra el Hull (1-0).

Es la primera victoria de los Cottagers en liga bajo la batuta del español Álvaro Arbeloa, su nuevo entrenador.

FUENTE: AFP

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