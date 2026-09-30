Manchester City, culpable por graves infracciones financieras en la Premier League

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin (i), el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan (i), el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al-Nahyan (i), y el propietario emiratí del Manchester City, el jeque Mansour bin Zayed al-Nahyan (derecha), asisten a la final de la Liga de Campeones de la UEFA. Partido de fútbol entre el Inter de Milán y el Manchester City en el estadio olímpico Ataturk de Estambul, el 10 de junio de 2023. A cuatro tiros fallidos, Turquía vuelve a ser candidata a organizar la Eurocopa de fútbol 2032, y es el único contendiente, asociado a Italia. El comité ejecutivo de la UEFA debería dar su respuesta tras una reunión, el 10 de octubre de 2023.

El Manchester City fue declarado culpable de cometer graves infracciones de las normas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas, entre 2009-10 y 2017-18, según confirmó este martes la competición inglesa.

Una comisión independiente determinó que el club utilizó contratos ficticios con varios de sus socios comerciales para inflar artificialmente sus ingresos y reducir sus costes. Según las conclusiones del proceso, estas operaciones permitieron al City presentar una situación financiera diferente a la real y evitar el incumplimiento de los límites de gasto establecidos por la Premier League y la UEFA.

Las maniobras habrían permitido al conjunto inglés alterar sus ingresos y gastos en más de 900 millones de libras durante el periodo analizado. La comisión también concluyó que el club no informó correctamente sobre determinadas operaciones financieras y ocultó información relevante a sus auditores y a los organismos reguladores.

El informe señala además que, de haber presentado sus cuentas de manera correcta, el Manchester City habría superado “por una cantidad muy considerable” los límites financieros establecidos.

La comisión también declaró culpable al club de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de cooperación durante la investigación de la Premier League, que se prolongó durante cuatro años. El organismo consideró que el City realizó esfuerzos para obstaculizar y retrasar el proceso.

La Premier League todavía no ha impuesto una sanción. Una comisión independiente deberá determinar ahora el castigo correspondiente, mientras que el Manchester City ya anunció que apelará el veredicto. El club aseguró que la decisión contiene errores de hecho, de principio y de derecho y que continuará utilizando todas las vías disponibles para defender su posición.

Entre las posibles sanciones contempladas por las normas de la Premier League figuran una multa económica, una deducción de puntos e incluso la expulsión de la competición. También existe la posibilidad de que el caso tenga consecuencias sobre títulos y clasificaciones obtenidos durante el periodo investigado, aunque cualquier medida deberá determinarse posteriormente.

El fallo supone un nuevo capítulo en uno de los procesos disciplinarios más importantes de la historia del fútbol inglés. El Manchester City fue acusado formalmente en 2023 de más de un centenar de infracciones después de una investigación que comenzó años antes. La audiencia de la comisión independiente se celebró entre septiembre y diciembre de 2024.

Desde la llegada del jeque Mansour bin Zayed al-Nahyan en 2008, el City se convirtió en uno de los grandes dominadores del fútbol inglés. Durante ese periodo conquistó ocho títulos de la Premier League, cuatro FA Cup y siete Copas de la Liga, además de levantar por primera vez la Champions League en 2023.

Ahora, el club deberá afrontar el proceso de apelación y esperar la decisión sobre la sanción. La resolución definitiva podría tener consecuencias deportivas y económicas de gran alcance para el Manchester City y para la propia Premier League.