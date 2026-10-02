Manchester City multiplicó sus ingresos comerciales desde 2008 mientras afrontaba acusaciones financieras

El centrocampista ghanés # 42 del Manchester City, Antoine Semenyo (L), celebra el sexto gol del equipo durante el partido de fútbol de tercera ronda de la Copa FA inglesa entre Manchester City y Exeter City en el Etihad Stadium en Manchester, al noroeste de Inglaterra, el 10 de enero de 2026.

Los ingresos comerciales del Manchester City experimentaron un crecimiento más moderado desde 2018, el año en el que comenzó la investigación de la Premier League sobre las cuentas del club inglés. Según datos citados por el diario británico The Times, el crecimiento comercial del conjunto de Manchester entre 2018 y 2025 fue del 46 %.

Durante ese periodo, los ingresos comerciales del City pasaron de 232 millones de libras, unos 270 millones de euros, a 340 millones de libras, alrededor de 400 millones de euros. El incremento fue inferior al registrado por otros grandes clubes de la Premier League.

El Liverpool, por ejemplo, aumentó sus ingresos comerciales un 110 %, pasando de 154 millones a 323 millones de libras. El Arsenal registró un crecimiento todavía mayor, del 146 %, al pasar de 107 millones a 263 millones de libras durante el mismo periodo.

El crecimiento comercial del Manchester City desde 2008

La evolución resulta diferente si se toma como punto de partida 2008, año en el que el club fue adquirido por un fondo de inversión de Abu Dabi. Desde entonces, los ingresos comerciales del Manchester City aumentaron de 25 millones de libras a 340 millones en 2025.

De acuerdo con los datos publicados por The Times, los contratos comerciales que mantiene actualmente el City tienen un valor 13,5 veces superior al de los acuerdos que tenía en 2008.

La situación ha sido analizada en el contexto de la investigación de la Premier League, que concluyó que el Manchester City incurrió en más de un centenar de irregularidades financieras. Entre las acusaciones se encuentra la utilización de patrocinios considerados adulterados con empresas vinculadas al mismo entorno de Emiratos Árabes Unidos.

El diario británico también recuerda que LaLiga española ya había expresado en 2017 sus dudas sobre el nivel de los ingresos comerciales del Manchester City. En aquel momento, la competición española señaló que las cifras estaban muy por encima de lo considerado habitual y puso el foco en los acuerdos comerciales relacionados con Emiratos Árabes Unidos.

Las acusaciones financieras durante casi una década

Según las conclusiones expuestas en la investigación y el veredicto de la Premier League y de la comisión independiente encargada del caso, el Manchester City habría inflado sus presupuestos durante el periodo comprendido entre 2009 y 2018.

Las irregularidades señaladas en el proceso habrían afectado a las cuentas del club por un valor superior a los 1.000 millones de euros. El periodo investigado coincide además con una etapa de fuerte crecimiento deportivo y económico para el conjunto inglés.

Durante esos años, el Manchester City consiguió ocho títulos, entre ellos tres campeonatos de la Premier League. El club pasó así de los 25 millones de libras de ingresos comerciales registrados en 2008 a los 340 millones contabilizados en 2025.

Los datos analizados por The Times muestran, por tanto, una evolución comercial muy significativa desde la llegada de la propiedad de Abu Dabi, aunque el crecimiento registrado desde 2018 ha sido inferior al de Liverpool y Arsenal.

FUENTE: EFE