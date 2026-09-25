viernes 25  de  septiembre 2026
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Reportan que el Manchester City es considerado culpable de 114 infracciones financieras

Hasta ahora, no se habría fijado ninguna sanción por parte de las autoridades, que tampoco hicieron pública su decisión, y se espera que el City apele

El noruego Erling Haaland, del Manchester City, celebra en el campo tras el triunfo de su equipo ante el Brujas, el 29 de enero de 2025.

El noruego Erling Haaland, del Manchester City, celebra en el campo tras el triunfo de su equipo ante el Brujas, el 29 de enero de 2025.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MANCHESTER.- El Manchester City fue considerado culpable de 114 de las 115 acusaciones que tiene en su contra por contravenir las reglas financieras de la Premier League, publicó el viernes The Athletic.

Según esa fuente, no se ha fijado por ahora ninguna sanción por parte de las autoridades, que tampoco hicieron pública su decisión, y el club mancuniano presentará recurso.

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En febrero de 2023, después de cuatro años de investigación, la liga inglesa presentó 115 cargos contra los Citizens.

Entre ellos hay 80 infracciones financieras en el período 2009-2018 (contratos de patrocinio hinchados o complementos de salarios no declarados, entre otros) y otros 35 cargos suplementarios por falta de cooperación durante la fase de investigación.

De septiembre a diciembre de 2024, una larga audiencia tuvo lugar ante una comisión independiente compuesta por tres miembros en un lugar mantenido en secreto. Allí los abogados de la Premier League y los del club abordaron este conflicto.

En 2020, la UEFA vetó al equipo por dos años en sus competiciones de clubes continentales por presuntas infracciones al fair-play financiero, pero esa sanción fue luego levantada por un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Desde su compra en 2008 por el fondo de inversión emiratí Abu Dhabi United Group, el Manchester City dio un salto de calidad y acumula grandes títulos en su etapa más reciente.

El City marcó época durante la década (2016-2026) en la que tuvo a Pep Guardiola como entrenador: sumó siete títulos de campeón de Inglaterra entre 2018 y 2024, además de lograr en 2023 su primera y hasta ahora única Liga de Campeones europea.

Si el club es formalmente sentenciado como culpable, la sanción podría incluir una retirada de puntos o incluso una exclusión de la Premier League.

Suiza deja fuera a Embolo

El atacante Breel Embolo fue excluido por la selección de Suiza para los próximos partidos del equipo en la Liga de Naciones de la UEFA por haber presentado certificados falsos de test del covid durante la pandemia, publicó la prensa de su país.

La Federación Suiza de Fútbol anunció el viernes que optó por no convocar al jugador del Atlanta United (MLS) para la ventana actual de partidos internacionales de septiembre y principios de octubre, sin precisar los motivos.

Sin embargo, la prensa del país helvético da por seguro que es una consecuencia directa de su condena a una multa en noviembre de 2025 por haber pretendido justificar unos test del covid-19 mediante certificados falsos.

En un país en el que las decisiones judiciales no se hacen públicas, esa multa fue revelada recientemente por la web Schweiz Heute.

FUENTE: AFP

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