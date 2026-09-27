domingo 27  de  septiembre 2026
FÚTBOL

Ante el caso del Manchester City, presidente de LaLiga ve esenciales los controles económicos

Javier Tebas, presidente de LaLiga, dijo que "lo ocurrido vuelve a demostrar por qué el control económico y unas reglas iguales para todos son imprescindibles"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante una conferencia de prensa en Madrid, el 25 de mayo de 2023.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante una conferencia de prensa en Madrid, el 25 de mayo de 2023.

OSCAR DEL POZO / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- El presidente de LaLiga española, Javier Tebas, hizo un llamamiento este domingo a defender los "controles económicos" y la "transparencia" financiera después del caso del Manchester City, que puede ser sancionado por más de un centenar de infracciones.

Según publicó The Athletic el viernes, el City fue considerado culpable de 114 de los 115 cargos por los que estaba siendo investigado, aunque todavía no se dictó ninguna sanción ni hubo anuncio oficial al respecto.

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Tebas, uno de los dirigentes más mediáticos del fútbol europeo, fue especialmente crítico con este asunto en los últimos años.

"Todavía queda camino. Falta conocer la sanción y el procedimiento no ha terminado. Pero lo ocurrido vuelve a demostrar por qué el control económico, la transparencia y unas reglas iguales para todos son imprescindibles para proteger la integridad y la sostenibilidad del fútbol", afirmó en un largo texto en su cuenta de X.

En el mismo, Tebas aseguró que su postura en este caso le costó "muchas críticas y no pocos disgustos" en los últimos años.

"El control financiero no es un capricho. Y defender que los clubes compitan fundamentalmente con los recursos que son capaces de generar tampoco significa estar contra ningún club concreto. Es defender un modelo", insistió.

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Mexx Meerdink fue el gran artífice de esta victoria, consiguiendo los dos tantos de Países Bajos, primero anotando de penal en el minuto 30 y luego firmando el gol del triunfo con la zurda en el 69' tras recibir de Guus Til.

Entre medias, Serbia había empatado ante su público con una diana de Luka Jovic en el 46'.

En los últimos minutos los locales intentaron evitar la derrota, pero su rival controló bien la situación e incluso tuvo más oportunidades para haber ampliado la cuenta en el estadio Rajko Mitic, el popular "Marakana" de Belgrado.

FUENTE: AFP

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