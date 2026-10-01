Guardiola respalda al Manchester City tras el escándalo financiero

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola (der.), besa al defensa croata número 24 del Manchester City, Josko Gvardiol (izq.), al final del partido de la Premier League inglesa entre el Manchester City y el Brighton and Hove Albion en el Etihad Stadium en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 15 de marzo de 2025. El Manchester City y el Brighton and Hove Albion empataron 2 - 2.

Pep Guardiola aseguró que seguirá respaldando al Manchester City después de que un panel independiente declarara al club culpable de decenas de infracciones financieras cometidas durante su etapa como entrenador.

Pep Guardiola expresó públicamente su respaldo al Manchester City después de conocerse el informe de un panel independiente que declaró al club responsable de decenas de infracciones financieras durante el período en el que el técnico español estuvo al frente del equipo.

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Guardiola, quien dirigió al conjunto inglés entre 2016 y 2026, reaccionó por primera vez al escándalo a través de sus redes sociales y dejó claro que continuará junto al club pese a la gravedad de las acusaciones y las conclusiones del informe.

“Quiero que todos los aficionados del Manchester City sepan que estoy aquí, más que nunca. Siempre he estado y siempre estaré detrás de mi club, mi propietario, mi presidente, Ferran, los jugadores, el cuerpo técnico, Enzo y ustedes, nuestros seguidores únicos”, escribió Guardiola.

El entrenador añadió: ”Quiero dejarlo claro: superaremos esto juntos. Los quiero a todos”.

El mensaje estuvo acompañado por fotografías de Guardiola celebrando algunos de los principales éxitos del Manchester City durante su gestión, entre ellos la conquista de la Champions League de 2023 y distintos títulos de la Premier League.

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, reacciona durante una conferencia de prensa en el campo de entrenamiento del club, el 28 de enero de 2025. AFP / Darren Staples

Guardiola y una década histórica en el Manchester City

Durante los diez años de Guardiola al frente del Manchester City, el equipo conquistó seis títulos de la Premier League, tres FA Cup y la primera Champions League de su historia, además de otros trofeos nacionales e internacionales.

La publicación del informe supone un nuevo capítulo en el caso que ha generado una enorme controversia alrededor del club. Según las conclusiones conocidas, las irregularidades financieras señaladas superarían los 900 millones de libras, equivalentes a unos 1.190 millones de dólares.

Entre las prácticas cuestionadas aparecen acuerdos comerciales que la liga calificó como “ficticios” y que, según las acusaciones, habrían permitido al Manchester City mejorar artificialmente sus ingresos.

Pese a la magnitud del caso, Guardiola mantiene públicamente su respaldo a la institución y a sus dirigentes, mientras el Manchester City afronta las consecuencias derivadas de las conclusiones del panel independiente.