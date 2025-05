Hamilton es "consciente de que no lo ha hecho todo bien", dice jefe de Ferrari

MIAMI GARDENS.- "Es consciente de que no lo ha hecho todo bien (...) pero su estado de ánimo es ejemplar": el jefe del equipo Ferrari , Frédéric Vasseur, elogió el comportamiento de Lewis Hamilton desde su llegada a la 'Scuderia', en una entrevista con la AFP.

P: ¿Cómo calificaría el inicio de temporada de Ferrari?

R: "No es exactamente lo que esperábamos, porque hemos tenido problemas. Ha habido altibajos. Hemos tenido algunos momentos muy buenos, como el inicio del fin de semana en China y la carrera de Yedá, donde creo que, en términos de ritmo, íbamos realmente a la par y todo fue muy, muy bien desde el punto de vista operativo, en cuanto a cambios de neumáticos y estrategia. También tuvimos algunos malos momentos que nos costaron caro, como la degradación en China".

"Estamos en el juego"

P: ¿Está preocupado?

R: "No. Sólo hemos hecho el 20% de la temporada y aún es muy larga. Sólo tenemos que mantener un enfoque positivo, como hicimos el año pasado. Creo que nuestro punto fuerte fue no perder nunca la unidad, incluso en los momentos más complicados, para intentar recortar una centésima de segundo cada vez, y eso al final dio sus frutos. Creo que tenemos más problemas de puesta a punto que otra cosa, así que depende de nosotros solucionarlos".

P: ¿Es imbatible el equipo McLaren esta temporada?

R: "McLaren está un poco por delante de nosotros. Pero con Red Bull y Mercedes estamos en el juego. Tenemos que solucionar el problema de la puesta a punto y el equilibrio. McLaren ha empezado muy, muy fuerte, pero es sólo el principio de la temporada. Creo que el año pasado estábamos a 50-60 puntos de Red Bull en el mismo momento y terminamos 100 puntos por delante. Es como en el fútbol: siempre es mejor ir en ventaja en el minuto 15, pero lo importante es ganar al final".

P: ¿Cómo se ha adaptado Hamilton?

R: "No partía de cero porque, con su experiencia en otros equipos, hay muchas cosas que se pueden trasladar a otros sitios. Pero es cierto que todas las pequeñas diferencias pueden sumar rápidamente unas centésimas de segundo y varios puestos en la parrilla. Un pequeño error puede costar caro y Lewis es consciente de ello.

Lo bueno es que no tenemos que presionarle. Es el primero en venir y hacer preguntas, en querer desarrollar el coche, en querer progresar. Es consciente de que no lo ha hecho todo bien y de que no lo hemos hecho todo bien. Pero su estado de ánimo es ejemplar, las dos partes trabajan bien juntas y es dinámico".

Ferrari, "en buena dirección"

P: ¿Cómo resumiría la actuación de Hamilton hasta ahora?

R: "En China estuvo increíble en la calificación y en el sprint ganó por 10 segundos. Pero también sabemos que, a veces, es bastante difícil de explicar, por dos o tres centésimas de segundo perdidas, vas muy lejos y te cambia el fin de semana.

Necesitamos que todo el mundo mantenga la calma. Vamos paso a paso, pero estamos progresando. Estamos intentando identificar nuestros puntos débiles.

Entiende muy bien lo que hace, pero no tenemos necesariamente las mismas herramientas que los demás equipos y también está el hecho de que está conociendo a la gente y el ambiente del equipo. Todavía tiene que aclimatarse. Pero vamos en buena dirección. Y con Charles (Leclerc) se ayudan y apoyan mutuamente, así que se complementan bien".

P: ¿Cómo valora el rendimiento de Leclerc?

R: "En las carreras, a menudo consigue maximizar el potencial del coche. En Yedá hizo una carrera magnífica. Lo que a veces le falta es la capacidad de poner todo en orden en la clasificación. Porque es muy diferente salir segundo o quinto. Pero también con él vamos en buena dirección".

