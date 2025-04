Lewis Hamilton se hunde con Ferrari: "Va a ser doloroso todo el año y el GP de Miami será otra carrera difícil"

Lewis Hamilton atraviesa uno de los arranques de temporada más complicados de su carrera en la Fórmula 1. Su llegada a Ferrari generó grandes expectativas, pero el siete veces campeón del mundo aún no ha logrado pelear por un podio en día domingo, y sus palabras reflejan la creciente frustración con el rendimiento del SF-25.

“Creo que también tendré dificultades en Miami. No sé cuánto tiempo más voy a luchar, pero definitivamente es doloroso” , declaró Hamilton en declaraciones recogidas por PlanetF1, luego de un decepcionante P7 en el Gran Premio de Arabia Saudí.

La única alegría para el británico hasta ahora ha sido su victoria en la sprint race del GP de China, donde logró la pole y se impuso en la carrera corta. Sin embargo, esa actuación parece haber sido una excepción en medio de un panorama preocupante.

Ferrari no traerá mejoras a Miami

Ferrari ha decidido no introducir actualizaciones en el SF-25 durante el GP de Miami —que es fin de semana sprint— y esperará hasta Imola, primera cita europea, para aplicar cambios significativos. Una decisión que deja a Hamilton sin mucho margen de esperanza.

“De momento no hay solución. Así que así será el resto del año. Va a ser doloroso”, afirmó el ex piloto de Mercedes, reconociendo que el coche sigue siendo muy difícil de configurar y que, por ahora, no hay respuestas inmediatas.

hamiltonferrariprimeraprac.jpg El piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton saluda a los aficionados después de probar el nuevo Ferrari SF-25 durante las pruebas en el circuito de Fiorano, el 19 de febrero de 2025, en Fiorano Modenese, cerca de Maranello. AFP / Federico SCOPPA

Leclerc saca ventaja en Ferrari, hasta que Lewis Hamilton se acople

Mientras tanto, Charles Leclerc parece adaptarse mejor al monoplaza. El monegasco, con varios años en Ferrari, ha sabido sacar más rendimiento del coche, algo que Hamilton también reconoce:

“Lleva mucho tiempo conduciendo este coche, así que sin duda lo conoce a la perfección. Hay mucha información en los datos, sin duda”, comentó el británico.

Hamilton está sufriendo la transición desde Mercedes, donde pasó más de una década, y ahora enfrenta una curva de aprendizaje que podría extenderse durante buena parte del 2025.