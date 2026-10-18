domingo 18  de  octubre 2026
BALONCESTO

Heat de Miami, ¿entre los equipos a seguir? Este es el "semáforo" de la nueva NBA

La llegada del griego Giannis Antetokounmpo, dos veces ganador del premio MVP en la NBA, le sumó un brillo importante al Heat rumbo a esta temporada

El presidente del Heat de Miami, Pat Riley (izq.), y el entrenador Erik Spoelstra (der.) posan para una foto con Giannis Antetokounmpo.

El presidente del Heat de Miami, Pat Riley (izq.), y el entrenador Erik Spoelstra (der.) posan para una foto con Giannis Antetokounmpo.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LOS ÁNGELES.- La NBA levanta el martes el telón de su temporada 81 con poderosos aspirantes al trono que ostentan los Knicks de Nueva York, equipos llamados a dar la sorpresa y otros sometidos a una enorme presión desde el primer día.

Este es el semáforo de las cuatro franquicias que parten en verde hacia el anillo, las tapadas y las que cargan con los fracasos de años anteriores.

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Semáforo verde

Las celebraciones del primer título de los Knicks en medio siglo culminan con el izado de la bandera de campeón en el Madison Square Garden en la jornada inaugural del martes.

A partir del salto inicial del duelo ante los 76ers de Filadelfia, los neoyorquinos encaran una montaña de desafíos para lograr ser los primeros en revalidar el anillo desde los Warriors de Golden State en 2018.

Mientras los Knicks han mantenido la misma columna vertebral, liderada por Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns, los Sixers han sido los grandes protagonistas del mercado y se les espera en la pelea por su primer campeonato en cuatro décadas.

Philadelphia dio el primer golpe al hacerse con Jaylen Brown, figura de los Celtics de Boston, y ganó después la reñida puja por los servicios de LeBron James.

El veterano LeBron James, de los 76ers de Filadelfia, posa para un retrato durante el día de los medios en el Philadelphia 76ers Training Complex, el 28 de septiembre de 2026 en Camden, Nueva Jersey.

El veterano LeBron James, de los 76ers de Filadelfia, posa para un retrato durante el día de los medios en el Philadelphia 76ers Training Complex, el 28 de septiembre de 2026 en Camden, Nueva Jersey.

A sus casi 42 años, "King" James es la guinda del quinteto más lujoso de la NBA, que conformará con Brown, Joel Embiid, Tyrese Maxey y el joven VJ Edgecombe.

Los Spurs de San Antonio y el Thunder de Oklahoma City tienen también credenciales más que suficientes para regresar a las Finales.

Tras un primer intento fallido ante los Knicks el pasado junio, el joven fenómeno Víctor Wembanyama no quiere esperar más para inaugurar una vitrina de trofeos que promete quedarse pequeña.

Oklahoma City, al mando del doble MVP Shai Gilgeous-Alexander, tratará de extraer lecciones de su derrota en playoffs ante los Spurs para retomar el trono que alcanzó en 2025.

Semáforo amarillo

Dos sonados fichajes, el regreso de una estrella y la madurez de un bloque consolidado amenazan con sacudir las jerarquías de la liga esta temporada.

Giannis Antetokounmpo, dos veces MVP y campeón en 2021, cumplió su deseo de abandonar los Bucks de Milwaukee y desembarcó en el Heat de Miami, automáticamente convertido en uno de los equipos a seguir muy de cerca.

La otra gran contratación, envuelta en una enorme polémica, es la de Kawhi Leonard por los Raptors de Toronto. El veterano alero está de vuelta en la franquicia a la que guio al título en 2019 después del convulso final de su etapa en los Clippers de Los Ángeles.

El entonces estelar jugador de los Clippers de Los &Aacute;ngeles, Kawhi Leonard, hace un gesto durante un partido de la NBA contra los Mavericks de Dallas, el 7 de abril de 2026.

El entonces estelar jugador de los Clippers de Los Ángeles, Kawhi Leonard, hace un gesto durante un partido de la NBA contra los Mavericks de Dallas, el 7 de abril de 2026.

Leonard, que debe formar una temible dupla con el All-Star Scottie Barnes, salió prácticamente indemne del escándalo por los pagos encubiertos que le entregó durante años la franquicia angelina, que violaban las normas del tope salarial.

Los Pacers de Indiana, con su líder Tyrese Haliburton de regreso tras una campaña en blanco por lesión, quieren volver a ser el equipo disruptor que alcanzó el subcampeonato de 2025.

Este trío de franquicias tendrá que abrirse paso en la ultracompetitiva Conferencia Este, liderada el año pasado por los renacidos Pistons de Detroit. Aunque cayeron temprano en playoffs, los Pistons afrontan con optimismo el segundo asalto con el mismo grupo encabezado por Cade Cunningham.

Semáforo rojo

Por distintos motivos, Nuggets de Denver, Warriors de Golden State, Lakers de Los Ángeles y Cavaliers de Cleveland arrancan el curso con numerosas cuentas pendientes.

Los Nuggets temen que un cuarto año seguido de frustraciones impulse a su superestrella, Nikola Jokic, a seguir el ejemplo de Antetokounmpo y demandar el traspaso.

Denver solo tiene la novedad del veterano DeMar DeRozan debido a su falta de espacio salarial, un mal que también aqueja a los envejecidos Warriors.

Stephen Curry, a sus 38 años, encara otra campaña de pronóstico sombrío ante la falta de refuerzos y las lesiones de Jimmy Butler y Kristaps Porzingis.

En Los Ángeles, Luka Doncic asumirá por primera vez el mando absoluto de los Lakers tras la partida de LeBron. Desde los despachos se han cumplido varias de las demandas del esloveno, con los fichajes de un intimidador pívot, Walker Kessler, y varios tiradores como Quentin Grimes y Collin Sexton, pero el arsenal angelino palidece en comparación con el de los colosos del Oeste.

Los Cavaliers de Donovan Mitchell, por su parte, redoblaron su apuesta por James Harden pese al naufragio del veterano escolta en los pasados playoffs.

La llegada de los aleros Peyton Watson, arrebatado a los Nuggets, y Mario Hezonja, de regreso a la NBA desde el Real Madrid, son inciertas esperanzas para un plantel con la obligación de llegar a las Finales.

FUENTE: AFP

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