LeBron James ya piensa en el título con Philadelphia: “No me fui para perder en segunda ronda”

LeBron James #23 de Los Angeles Lakers antes de un partido contra los Detroit Pistons en el Crypto.com Arena el 30 de diciembre de 2025

LeBron James comenzó su nueva etapa con los Philadelphia 76ers con un mensaje que refleja claramente sus expectativas para la temporada 2026-27 de la NBA. El veterano jugador aseguró durante el Media Day de la franquicia que el equipo tendrá que salir de su zona de confort si quiere convertirse en un verdadero candidato al campeonato.

“Para que seamos grandes, tenemos que hacer cosas que simplemente no son cómodas. Tenemos que sentirnos cómodos estando incómodos”, afirmó James ante los periodistas.

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El cuatro veces campeón de la NBA explicó que esa mentalidad será determinante para que los 76ers puedan transformar su talento en resultados durante los playoffs.

“Si podemos hacer eso, entonces podemos ser un gran equipo. Si no, seremos como: ‘Teníamos un gran equipo sobre el papel, mucho talento, y perdimos en segunda ronda’. No quiero hacer eso. No me fui de mi familia para perder en segunda ronda, eso lo sé con certeza”, añadió.

LeBron James apuesta por el proyecto de Philadelphia

James llegó a los Philadelphia 76ers durante el verano después de ocho temporadas con Los Angeles Lakers. El acuerdo contempla dos años y 8 millones de dólares.

El jugador explicó recientemente que su amistad con Tyrese Maxey y su intención de ayudar a Joel Embiid a conseguir el primer campeonato de su carrera estuvieron entre los factores que influyeron en su decisión de trasladarse a Philadelphia.

Durante el verano, James compartió entrenamientos con Maxey y con Jaylen Brown, otra de las nuevas piezas de los 76ers.

La franquicia también contempla utilizar a James como base, aunque el propio jugador no confirmó si tendrá esa responsabilidad durante la temporada.

“La ventaja de mi juego es que puedo hacerlo todo. Literalmente, puedo hacerlo todo”, manifestó.

James ya desempeñó el puesto de base durante la temporada 2019-20 con los Lakers. En aquella campaña promedió 10,2 asistencias por partido, lideró la NBA en ese apartado y posteriormente conquistó el campeonato en la burbuja de Orlando.

Los Philadelphia 76ers comenzarán su calendario de pretemporada el próximo 5 de octubre contra los New York Knicks, en lo que será el primer paso de James con su nuevo equipo.