viernes 25  de  septiembre 2026
Baloncesto

Presidente de los Lakers agradece todo lo ptorgado por LeBron James

Rob Pelinka agradeció a LeBron James por su etapa en los Lakers y destacó a Luka Doncic como el nuevo líder de la franquicia para esta temporada.

El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025.

El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025.

AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Rob Pelinka, presidente de operaciones de baloncesto y gerente general de Los Angeles Lakers, abrió este jueves su rueda de prensa de inicio de temporada con un mensaje de agradecimiento a LeBron James, quien dejó la franquicia durante el pasado verano después de ocho temporadas.

“Creo que era apropiado expresar nuestra gratitud por la era de LeBron aquí”, declaró Pelinka ante los periodistas. “Como organización, seguimos agradecidos por la etapa que tuvimos con él aquí”.

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James llegó a los Lakers en 2018 y lideró al equipo hasta su 17º campeonato de la NBA en la temporada 2019-20, además de convertirse durante su etapa en Los Ángeles en el máximo anotador histórico de la liga. Pelinka destacó que, bajo el liderazgo del cuatro veces MVP de las Finales, los Lakers se consolidaron como un equipo habitual de playoffs.

El ejecutivo también aseguró que la salida del astro se produjo de manera “amistosa” y “profesional”, descartando cualquier conflicto con James o su entorno.

Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, es presentado antes de un partido contra los Mavericks de Dallas en el American Airlines Center, el 9 de abril de 2025 en Dallas, Texas.

Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, es presentado antes de un partido contra los Mavericks de Dallas en el American Airlines Center, el 9 de abril de 2025 en Dallas, Texas.

Luka Doncic, el nuevo líder de los Lakers

Con James ahora en los Philadelphia 76ers, Pelinka confirmó que la franquicia comienza una nueva etapa alrededor de Luka Doncic.

“Luka es el mejor jugador ofensivo del mundo y poder tener a ese jugador en nuestro pabellón cada noche, con 26 años, es algo especial”, afirmó Pelinka.

Los Lakers han trabajado durante el verano para rodear al esloveno de una plantilla competitiva. Entre sus principales movimientos estuvieron la renovación de Austin Reaves, la llegada del pívot Walker Kessler mediante un sign-and-trade con Utah Jazz y el fichaje del escolta Quentin Grimes, quien firmó un contrato de cuatro años y 60 millones de dólares.

Los Ángeles viene de una decepcionante eliminación en la segunda ronda de los playoffs de la pasada temporada, cuando fue barrido por el Oklahoma City Thunder.

Ahora, con James fuera de la organización, los Lakers afrontan una nueva etapa con Doncic como principal referente.

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