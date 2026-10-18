LeBron James, el dueño de los récords

El veterano LeBron James, de los 76ers de Filadelfia, posa para un retrato durante el día de los medios en el Philadelphia 76ers Training Complex, el 28 de septiembre de 2026 en Camden, Nueva Jersey.

LeBron James vuelve a desafiar al paso del tiempo. A los 41 años, el máximo anotador en la historia de la NBA se prepara para disputar su temporada número 24, ahora con los 76ers de Filadelfia , con una colección de récords que parece no tener final.

No se trata solamente de las marcas que ya consiguió. La nueva temporada ofrece al cuatro veces campeón de la NBA la posibilidad de ampliar varios registros que ya le pertenecen y escalar posiciones en las principales listas estadísticas. Y si los Sixers consiguen el título que no ganan desde 1983, el impacto podría ser todavía mayor.

Baloncesto Presidente de los Lakers agradece todo lo ptorgado por LeBron James

BALONCESTO Dueño de los Clippers acepta millonaria multa por violar tope salarial en la NBA

James ya posee el récord de temporadas disputadas en la NBA. Después de superar las 22 campañas de Vince Carter durante la temporada 2025-26, se dispone a convertirse en el primer jugador de la historia que participa en 24 temporadas.

Su longevidad también se refleja en otro registro extraordinario: lleva 23 temporadas promediando al menos 20 puntos por partido. En toda su carrera profesional jamás terminó una campaña por debajo de esa cifra.

La lista de récords que puede seguir ampliando es extensa. James suma 22 selecciones consecutivas al All-Star, una marca que dejó atrás el registro de 19 de Kareem Abdul- Jabbar. También es el jugador con más partidos de temporada regular con al menos 30 puntos, con 672, después de superar a Michael Jordan.

El contador de partidos jugados continúa creciendo. En marzo de 2026, James superó a Robert Parish y se convirtió en el jugador con más encuentros de temporada regular en la historia de la NBA. Entrará a esta campaña con 1.622 partidos disputados.

El paso del tiempo no lo detiene

Quizás el aspecto más impresionante de su carrera sea que continúa estableciendo récords relacionados con la edad.

En febrero de 2025, se convirtió en el jugador de mayor edad en anotar 40 puntos en un partido. Lo consiguió con 40 años y 38 días, superando una marca que pertenecía a Michael Jordan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GraydientVisuals [GV] (@graydientvisuals)

Un año después volvió a desafiar la historia. En febrero de 2026 rompió el récord de Karl Malone y pasó a ser el jugador más veterano en conseguir un triple-doble en la NBA. Lo hizo con 41 años y 44 días.

Pero los números que más pesan son los positivos. James es el máximo anotador de todos los tiempos y afrontará la campaña con 43.440 puntos en temporada regular. También lidera la historia en minutos jugados, con 57.471, después de dejar atrás el registro de Abdul-Jabbar.

El sueño de Filadelfia

Si consigue conducir a los 76ers al campeonato, James podría establecer algunas de las marcas más llamativas de toda su carrera.

Un título convertiría a LeBron en el primer jugador de la historia en ganar un campeonato con cuatro franquicias diferentes. Ya fue campeón con Miami, Cleveland y en Los Ángeles, con los Lakers, y comparte el récord de títulos con tres equipos con Danny Green, Robert Horry y John Salley.

También podría convertirse en el primer jugador en ganar el premio MVP de las Finales con cuatro franquicias. Hasta ahora, es el único que lo consiguió con tres equipos diferentes.

James ya disputó 10 Finales, cifra que lo deja empatado con Abdul-Jabbar en el tercer puesto histórico. Por delante aparecen Sam Jones, con 11, y Bill Russell, con 12.

Si los Sixers alcanzan las Finales y James se lleva el MVP, también podría establecer un récord de edad. Si lo consigue después de cumplir 42 años en diciembre, se convertiría en el jugador más veterano en obtener ese reconocimiento. Abdul-Jabbar estableció la marca vigente en 1985, cuando tenía 38 años y 54 días.

Todavía hay más

Incluso sin necesidad de llegar a las Finales, James tiene varios objetivos estadísticos al alcance.

Comenzará la temporada con 125 triples-dobles y necesita 14 para superar a Magic Johnson, dueño de 138, y convertirse en el cuarto jugador con más triples-dobles en la historia.

En robos, acumula 2.417 y está a solamente 29 de Gary Payton, que ocupa el quinto puesto con 2.445. También está a 98 de Jordan, cuarto con 2.514.

La clasificación de asistencias ofrece otra batalla. James suma 12.016 y se encuentra a 75 de Jason Kidd, tercero, y a 536 de Chris Paul, segundo. En dos de las últimas tres temporadas registró al menos 536 asistencias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@kingjames)

Y en rebotes también tiene margen para avanzar. Con 12.095, ocupa el puesto 23 de todos los tiempos y es el líder entre los jugadores activos. Necesita 265 para entrar en el top 20.

A estas alturas, cada temporada de LeBron James parece un capítulo adicional de un libro de récords que todavía no termina. Con 24 campañas a sus espaldas, un nuevo equipo y objetivos colectivos e individuales por delante, el desafío ya no es determinar hasta dónde puede llegar, sino cuánto más puede extender una carrera que hace tiempo comenzó a medirse contra toda la historia del deporte.

FUENTE: AFP