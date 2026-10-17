sábado 17  de  octubre 2026
BALONCESTO

Una vez más: Lebron James se embarca en una última misión con los Sixers

Saborear la gloria por última vez en la NBA fue la prioridad que llevó a LeBron James a elegir a los Sixers como el destino final de su legendaria carrera

El astro de la NBA, LeBron James, durante una conferencia de prensa, el 11 de mayo de 2026.

El astro de la NBA, LeBron James, durante una conferencia de prensa, el 11 de mayo de 2026.

ALLEN BEREZOVSKY / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LOS ÁNGELES.- Inagotable a sus casi 42 años, LeBron James inicia el martes su temporada 24 en la NBA con un nuevo uniforme, el de los 76ers de Filadelfia, en una alianza impulsada por la misma urgencia: volver a conquistar el campeonato.

Saborear la gloria por última vez fue la prioridad que llevó a "King" James a elegir en julio a los Sixers como el destino final de su legendaria carrera.

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Temporada de la NBA sube el telón con el estreno de LeBron James en Filadelfia

A su salida de los Lakers le llovieron las ofertas, incluidas las de sus otros dos exequipos, los Cavaliers de Cleveland y el Heat de Miami, pero LeBron priorizó el lugar que le ofrecía las mayores posibilidades de alcanzar un quinto anillo.

Para ello no tuvo reparo en aceptar un rol menos protagónico en esta lujosa nueva versión de los Sixers, una franquicia histórica que vuelve a ser candidata tras 43 años de una sequía muy dolorosa para una de las aficiones más apasionadas de Estados Unidos.

Filadelfia entró en el radar de LeBron con el sorprendente fichaje de Jaylen Brown, figura durante una década de los Celtics de Boston y Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales de 2024.

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Además de Brown, James estará flanqueado por otros dos jugadores que la temporada pasada superaron los 25 puntos de media por partido, Joel Embiid y Tyrese Maxey.

En la NBA existen dudas sobre el encaje ofensivo de esta colección de All-Stars y sobre su compromiso en defensa, pero todos ellos se han conjurado para que el experimento funcione.

"Estoy en contra del concepto de sacrificarse", afirmó Embiid el viernes tras el último partido de pretemporada.

"No creo que nadie tenga que quedar en segundo plano (...) Haces aquello en lo que eres mejor y el resto va a apoyarte", dijo el camerunés, capitán de un buen número de proyectos fracasados de los Sixers en la última década.

Salario mínimo

James, hombre récord de la NBA y máximo anotador histórico, también tuvo que aceptar una reducción dramática de su salario para tener sitio en el nuevo "superequipo" de la máxima categoría.

De los 52 millones de dólares que recibió en su octava y última campaña con los Lakers, James firmó un contrato de cuatro millones por dos cursos con los Sixers que, de cumplir en su totalidad, finalizaría con 43 años.

"Esta es mi última decisión. No lo hago por dinero. No lo hago por la familia", explicó en el anuncio de su llegada a Filadelfia. "Sigo queriendo sacrificarme. Sigo queriendo trabajar. Sigo queriendo esforzarme al máximo. Sigo queriendo competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que se siente al ganar".

Pese a su edad, a dos meses de cumplir 42 años, LeBron lució el pasado curso unos formidables promedios de 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias.

Su jerarquía está fuera de toda duda. Mientras Brown, Embiid y Maxey suman entre ellos 14 elecciones para el Juego de Estrellas, LeBron colecciona 22 por sí solo.

En helicóptero desde NY

En la jornada inaugural del martes, los Sixers visitarán a los Knicks de Nueva York en un duelo entre los principales favoritos de la Conferencia Este.

Será un partido que LeBron hubiera podido disputar con un uniforme distinto. El alero se planteó seriamente unirse a los Knicks, pero renunció a esta idea después de que triunfaran en las pasadas Finales.

"Tenía la ilusión de jugar y terminar mi carrera en el (Madison Square) Garden", reveló en septiembre en el Día de Medios de los Sixers.

"Creo que es el pabellón número uno del mundo, al menos para un jugador de básquet. Pero después de que vencieron a San Antonio (Spurs) no pude hacerlo", dijo LeBron, que anticipaba una reacción negativa en prensa y aficionados en caso de sumarse a los vigentes campeones.

Aun así, James ha decidido residir parte de su tiempo en Nueva York desde su incorporación a los Sixers, empleando un helicóptero para recorrer los 130 kilómetros que separan a ambas ciudades.

"Ya lo he hecho antes, es solo otro medio de transporte, eso es todo", dijo el viernes sobre la gran atención que han generado sus constantes desplazamientos con helicóptero.

James, en cualquier caso, dice estar solo enfocado en la misión de conquistar el anillo con un cuarto equipo distinto, lo que sería otra de sus hazañas nunca vistas antes en la NBA.

"No dejé a mi familia para perder en segunda ronda, de eso estoy seguro. Hay trabajo que hacer y estoy listo para hacerlo", aseguró.

FUENTE: AFP

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