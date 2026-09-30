miércoles 30  de  septiembre 2026
Baloncesto

NBA se acerca a Las Vegas con una inversión multimillonaria

La NBA avanza hacia una posible expansión a Las Vegas mientras tres grupos compiten por una franquicia cuyo proyecto superaría los 12.000 millones de dólares.

Una toma del Madison Square Garden, casa de los Knicks de Nueva York, antes del primer partido de las Finales de la NBA, el 3 de junio de 2026.

Una toma del Madison Square Garden, casa de los Knicks de Nueva York, antes del primer partido de las Finales de la NBA, el 3 de junio de 2026.

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Las Vegas está cada vez más cerca de convertirse en la nueva casa de una franquicia de la NBA. La liga se encuentra en la fase decisiva de su proceso de expansión y espera seleccionar próximamente al grupo propietario que encabezará el proyecto en Nevada.

Según informó Shams Charania, de ESPN, existen tres grupos finalistas para hacerse con la franquicia: Nancy Walton y Bill Laurie; Steve Apostolopoulos y Marc Lasry; y Bill Foley y Jerry Colangelo.

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La inversión necesaria para poner en marcha el equipo y construir una nueva arena se estima entre 12.000 y 13.000 millones de dólares, una cifra que convertiría el proyecto en uno de los más ambiciosos de la historia del baloncesto profesional.

Entre los candidatos existen importantes vínculos con el deporte profesional. Nancy Walton es hija de James “Bud” Walton, cofundador de Walmart, mientras que su esposo, Bill Laurie, fue propietario de los St. Louis Blues de la NHL.

Apostolopoulos, empresario canadiense, ya intentó adquirir los Washington Commanders de la NFL y los Ottawa Senators de la NHL. Su socio Marc Lasry fue copropietario de los Milwaukee Bucks entre 2014 y 2023.

La tercera propuesta reúne a dos figuras con amplia experiencia en el deporte y, especialmente, en Las Vegas y la NBA. Bill Foley es propietario mayoritario de los Vegas Golden Knights de la NHL, mientras que Jerry Colangelo fue propietario de los Phoenix Suns y ha ocupado diferentes cargos de relevancia dentro de la estructura de la liga.

La expansión todavía debe superar el proceso formal de aprobación de la NBA. La liga contempla la incorporación de dos nuevas franquicias y espera completar ese procedimiento antes de finalizar 2026.

Las Vegas parte como una de las ciudades candidatas junto a Seattle, que también aspira a recuperar una franquicia de la NBA después de la salida de los SuperSonics hacia Oklahoma City en 2008.

La llegada de un equipo de baloncesto profesional convertiría a Las Vegas en una de las principales capitales deportivas de Estados Unidos. La ciudad ya cuenta con los Golden Knights de la NHL, los Raiders de la NFL y las Aces de la WNBA.

Además, Las Vegas mantiene una relación estrecha con la NBA gracias a la celebración anual de la Summer League, uno de los principales eventos del calendario de la liga fuera de la temporada regular.

La última expansión de la NBA se produjo en 2004, cuando Charlotte incorporó a los Bobcats después del traslado de los Hornets a Nueva Orleans. Años después, la franquicia recuperó el nombre de Hornets cuando Nueva Orleans adoptó la denominación de Pelicans.

Ahora, más de dos décadas después, la NBA se prepara para estudiar una nueva etapa de expansión. Las Vegas aparece en el centro del proyecto y tres grupos de inversores esperan convertirse en los propietarios de la que podría ser una de las próximas franquicias de la liga.

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