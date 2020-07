Inter Miami CF: El proyecto rancio de Paul McDonough

Paul McDonough se refirió a Carranza como “un jugador bien centrado con una tasa de trabajo impresionante. Él se esfuerza por marcar goles y es muy bueno en el área”.

McDonough, quiso repetir a través de una matemática elemental lo que en su momento ejecutó con cierto éxito el agente intermediario, conseguidor y millonario Jorge Méndez, en la plantilla del Valencia CF, gracias a la estrecha relación de Méndez con el señor Peter Lim, propietario del once valenciano.

Con la compañía Gestifute, la gestión de Méndez llego a facturar del Valencia CF 294,4 millones en los fichajes de Rodrigo, Cancelo, Enzo, Garay y Andre… El éxito deportivo del Valencia se tradujo en una visita a la Champions en la temporada 2014-2015, pero a la larga aquella apuesta de entregarle la plantilla a un solo agente sumió al Valencia en una de las más profundas crisis institucionales que hasta hoy mantiene al equipo a mitad de la tabla… y fuera de Europa.

McDonough corrió el riesgo de asociarse con el agente Hernan Berman en sociedad con el empresario Alejandro Daniel Taraciuk para firmar por una cifra cercana a los 20 millones a dos jóvenes futbolistas argentinos, el centrocampista Matías Pellegrini y el delantero Julian Carranza, ambos de 19 años.

jugadores inter miami mls captura twitter @InterMiamiFC.jpg Foto publicada el 3 de julio de 2020 en la cuenta oficial de Twitter del Inter Miami acompañada del texto: Work hard, have fun (Trabaja duro, diviértete). CAPTURA DE PANTALLA / TWITTER / @InterMiamiCF

Carranza llegó a Miami en junio de 2019 desde el Banfield (5 goles en 14 partidos) y desde esa fecha ha jugado apenas 107 minutos con el equipo de David Beckham, limitado por una lesión en el pie izquierdo, mientras que Pellegrini también representado por Taraciuk, exempleado de la MLS, se había formado en Estudiantes (31 presencias y 5 goles), exhibe 239 minutos en la MLS, sin goles, lo mismo que su compatriota Carranza.

Bajo la aprobación de McDonough, el defensor argentino Leandro González Pírez (28 años) se sumó procedente del Tijuana en la Liga MX a la disciplina del Inter en las últimas semanas a sabiendas de que no podía ser utilizado por el técnico uruguayo Diego "el Tornado" Alonso en el torneo de verano de Orlando, donde Miami no logró ni siquiera sumar un punto en tres partidos realizados para ser eliminado a las primeras de cambio.

“Tuvimos la suerte que Leandro estuviera disponible. Fuimos muy afortunados de poder conseguirlo a un precio realmente bueno, incluirlo en la categoría de fondos de asignación especial (TAM, por sus siglas en ingles), y tener a un jugador de calidad. Lo único que no me gusta es que no podemos tenerlo en Disney. Si no eres un fichaje de asignación específica no puedes jugar. No lo entiendo, no estoy de acuerdo con eso, pero así son las reglas de la MLS”, dijo McDonough.

El traspaso de González Pírez, podría parecer uno más, aunque no es precisamente así. Inter Miami pagó por la transferencia del zaguero argentino una ficha cercana a los dos millones… cortesía del señor McDonough, que ya había adquirido los derechos del jugador en cuestión cuando este último ejercía de vicepresidente del Atlanta United en la MLS.

No es el único futbolista en vestir la camiseta de Miami vía Atlanta United… El veterano defensor/mediocampista Brek Shea, de 30 años y representado por Waserman (recuerdan, la agencia donde laboraba McDonough), no encontró ningún reparo para que el bueno de McDonough le abriera las puertas del Inter Miami.

¡Ah!, Leandro González Pírez aparece en la carpeta de jugadores del agente Hernan Berman que ya sabemos tiene una bien documentada relación de trabajo con el señor McDonough.

Por largos meses, los rumores colocaban indistintamente a James Rodríguez, Luis Suárez, David Silva, Gareth Bale o Edinson Cavani con el uniforme de Inter Miami, pero los comentarios sobre la llegada de este o aquel jugador nunca pasaron de un rumor. O se trataba de una simple cortina de humo para en realidad abrirle paso sin mayores contratiempos a los jugadores “designados” por McDonough para unirse al equipo de David Beckham.

El proyecto rancio de Paul McDonough en el sur de la Florida se ha quedado sin argumentos. Solo queda esperar cual sería la reacción de Jorge Mas Santos, principal accionista del club, junto a su mano derecha, el astro David Beckham, para enderezar de una vez y por todas una buena idea que ha ilusionado a miles de fanáticos, pero que no ha contado con el liderazgo necesario en el área deportiva. Miami Freedom Park (un espacio de 58 hectáreas de parques públicos y espacios verdes con un centro tecnológico, restaurantes y tiendas, campos de fútbol para la comunidad, estadio para el Inter Miami y otros servicios) ya recibió el espaldarazo de los fanáticos y votantes del sur de la Florida. Eso es una realidad, pero lo primero es lo primero.

Hoy por hoy, al Inter Miami le urge una carta de presentación en el área deportiva… El club necesita victorias, triunfos…, convencer en el terreno de juego para entonces levantar todo lo demás que la gerencia busca integrar alrededor del club miamense.

“Tenemos cosas por mejorar, tenemos autocrítica, hay que hacer más”, dijo el técnico Diego "el Tornado" Alonso tras el desastre futbolístico en Orlando. “Ahora tenemos unas cuatro semanas de trabajo y comenzar la temporada regular. Ajustaremos con los que están y los jugadores que puedan llegar”.

En lo personal, creo que el proyecto rancio de Paul McDonough es insuficiente. Para los fanáticos y el propio Inter Miami, se impone una revisión a fondo.