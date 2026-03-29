Inter Miami monta el ojo sobre Salah. ¿Qué tan probable es?

El atacante egipcio Mohamed Salah, del Liverpool, saluda luego de un partido de su club en la FA Cup, el 14 de febrero de 2026.

No es la primera vez que un jugador de renombre en Europa es vinculado al Inter Miami luego de anunciar su venidera libertad de contrato y posiblemente tampoco será la última. La presencia de Lionel Messi en la institución del sur de la Florida le ha abierto las puertas a otras grandes figuras del balompié mundial y varias de ellas han concretado acuerdos para sumarse a los más recientes campeones de la MLS .

En esta oportunidad, la conversación se centra en el egipcio Mohamed Salah , que luego de disputar más de 400 partidos con el Liverpool inglés, dio a conocer esta semana que le pondrá punto final a su destacada historia en el conjunto rojo cuando la presente campaña llegue a su fin.

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Sin embargo, concretar un acuerdo con el atacante no será sencillo para el Inter Miami. En primer lugar, los muchachos de David Beckham están lejos de ser los únicos en mostrar interés por los servicios de Salah, quien también sería pretendido por clubes con una mayor libertad financiera que las "Garzas".

Uno de ellos, según reportes recientes, sería el Al Hilal de Arabia Saudita; no obstante, todo parece indicar que el equipo dirigido por Javier Mascherano estaría dispuesto a competir con el coloso de la Saudi Pro League y con cualquier otro rival que encuentre en el camino, de acuerdo a la información suministrada por The Independent.

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Pero allí es cuando aparece otro de los inconvenientes para los rosas. En la actualidad, el Inter Miami no tiene cupos disponibles para los llamados "Jugadores Designados", que le permitirían a la institución firmar a un futbolista de la jerarquía de Salah pasando por encima del tope salarial de la liga.

Por ende, para lograr el arribo del delantero egipcio, Miami tendría que realizar ajustes significativos en su nómina durante el verano.

Los equipos de la MLS tienen permitido contar con un máximo de tres "Jugadores Designados" en sus plantillas. Actualmente, el Inter Miami tiene asignadas esas plazas para los argentinos Lionel Messi y Rodrigo De Paul, además del internacional mexicano Germán Berterame.

¿Valor en declive?

Salah, de 33 años de edad, cuenta con el salario más alto entre los jugadores actuales del Liverpool, pero el bajón en su rendimiento en tiempos recientes deja la puerta abierta para que un club como el Inter Miami pueda tener una posibilidad real de sumarlo a sus filas.

Por otro lado, esta no es la primera ocasión en la que un combinado de la liga saudita intenta hacerse con los servicios de Salah. En septiembre de 2023, el Liverpool rechazó una oferta del Al Ittihad.

El Inter Miami viene de obtener su primer título de la MLS, luego de vencer el pasado 6 de diciembre al Vancouver Whitecaps en la instancia culminante del torneo.

Para este año, el club floridano se había fijado como meta principal conseguir el cetro de la Liga de Campeones de la Concacaf, pero dicho sueño del escuadrón terminó en un fracaso rotundo hace algunos días, cuando fueron eliminados de la competición por el Nashville SC.

FUENTE: AFP