viernes 27  de  marzo 2026
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Inter Miami anuncia que su nuevo estadio tendrá una tribuna que llevará por nombre Leo Messi

El nuevo recinto del Inter Miami, bautizado como Nu Stadium y con capacidad para 26.700 espectadores, abrirá sus puertas el próximo 4 de abril

El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, durante un partido del club.

El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, durante un partido del club.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Una de las tribunas del nuevo estadio del Inter Miami, que se inaugurará a principios de abril, llevará el nombre de su estrella y capitán, Lionel Messi, anunció este viernes el club de la MLS.

El recinto, bautizado como Nu Stadium y con capacidad para 26.700 espectadores, abrirá sus puertas el 4 de abril en un partido de las "Garzas" por la liga norteamericana (MLS) frente al Austin FC.

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De acuerdo con el Inter Miami, Messi se convertirá "en el primer deportista del mundo en jugar regularmente como local en un estadio con una tribuna en su honor".

La "Tribuna Leo Messi" se ubicará en la grada Este y abarcará desde las secciones 117 a la 121 en el anillo inferior y de la 217 a la 223 en el superior.

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Sus ocupantes "disfrutarán de experiencias especiales y sorpresas diseñadas para hacer de esta sección un espacio verdaderamente único e histórico", señaló la franquicia estadounidense.

Messi, de 38 años de edad, aterrizó en el Inter Miami a mediados de 2023 cuando este joven club, con sólo tres temporadas de historia, se encontraba en el pozo de la MLS.

En pocas semanas, el crack argentino lideró a Miami hasta el primer trofeo de su historia, la Leagues Cup, y la pasada temporada lo guio hasta el primer título del club en la MLS.

En el camino, la exestrella del Barcelona ha dominado individualmente la MLS, logrando dos premios MVP (Jugador Más Valioso) consecutivos en 2024 y 2025 y la Bota de Oro de la pasada campaña.

"Nace del presente"

"Tradicionalmente, los homenajes miran al pasado. Se construyen desde la nostalgia. Desde la memoria. Este es diferente. Este nace del presente. De lo que está ocurriendo ahora mismo. De lo que sientes cada vez que Leo pisa el campo", dijo el Inter Miami al explicar el homenaje al ocho veces ganador del Balón de Oro.

"Reconocer a alguien no siempre consiste en cerrar una etapa. A veces, se trata de entender que estás siendo testigo de algo único", señaló el club sobre su capitán, que ha extendido su contrato con las 'Garzas' hasta 2028.

FUENTE: AFP

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