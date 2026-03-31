Inauguración del nuevo estadio del Inter Miami encabeza una semana exigente para clubes de América

Lionel Messi, del Inter Miami CF, controla el balón durante un partido de la MLS ante el New York City FC en el Yankee Stadium, el 22 de marzo de 2026 en Nueva York, Nueva York.

MONTEVIDEO.- Con los equipos prendiéndoles velas a todos los santos para que sus internacionales no se lesionen en la fecha FIFA , los clubes de las principales ligas de América retoman la acción desde este miércoles con el inicio de las copas Libertadores y Sudamericana en el horizonte.

A continuación, las atracciones principales de esta semana en los cuatro torneos más importantes del continente:

Fútbol Messi firma el gol 901 y lidera remontada del Inter Miami en Nueva York

FÚTBOL Nuevo fracaso en la Concachampions: Inter Miami de Lionel Messi queda fuera

MLS: Inter Miami inaugura su estadio

Inter Miami inaugurará este sábado su nuevo estadio, el Nu Stadium, con capacidad para 26.700 espectadores, en un partido contra el Austin FC por la sexta fecha de la MLS.

Está ubicado en el Miami Freedom Park, cercano al aeropuerto internacional de la "Ciudad del Sol". Una de sus gradas lleva el nombre Leo Messi.

De esta manera, el astro argentino se convertirá "en el primer deportista del mundo en jugar regularmente como local en un estadio con una tribuna en su honor", señalaron las 'Garzas'.

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Inter Miami, campeón defensor, es tercero en la Conferencia Este con diez puntos, a tres del líder, Nashville SC.

El puntero lo eliminó en marzo en octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, en el partido en el que Messi anotó el gol 900 de su soberbia carrera. La cuenta ya va en 901.

Brasileirão: Palmeiras se quiere escapar

Palmeiras, líder del Brasileirão, sufrió el Virus FIFA, como se conoce a los jugadores que se lesionan en sus selecciones y quedan radiados en sus clubes.

Con 19 puntos en ocho fechas, el Verdão le sacó tres de ventaja a Sao Paulo, Fluminense y Athletico Paranaense. Flamengo, su gran rival de los últimos años, está quinto con catorce unidades y un partido pendiente.

El equipo de Abel Ferreira sufrió la baja de su lateral izquierdo titular, Joaquín Piquerez, lesionado de gravedad en el amistoso que Uruguay empató con Inglaterra en Wembley el viernes.

Piquerez sufrió la rotura de ligamentos del tobillo derecho y deberá someterse a una cirugía.

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Si bien no se informó el tiempo que estará de baja, se especula que serán unos tres meses, por lo que podría perderse la fase de grupos de la Libertadores y probablemente el Mundial.

Este jueves, en la novena fecha, el Verdão recibirá a Gremio, mientras que Sao Paulo visita al Inter, Paranaense al Bahia y el Flu será local ante Corinthians.

El Fla, en tanto, visitará al Bragantino.

Argentina: River de 'Chacho' por la punta

Reemplazante del histórico Marcelo Gallardo a principios de marzo, Eduardo Coudet revitalizó a River Plate, que desde que lo dirige ganó los tres partidos que disputó y trepó al segundo puesto de la Zona B del torneo Apertura.

"Es importante haber ganado. No es fácil ganar tres de tres en el fútbol argentino", afirmó el 'Chacho'.

El domingo, en la decimotercera jornada, el Millonario recibirá a Belgrano, que le pisa los talones a un punto, a la espera de un traspié del líder, Independiente Rivadavia, que visita a Tigre el jueves.

River está a tres unidades del equipo de Mendoza, la revelación del Apertura.

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Su archirrival, Boca Juniors, no la pasa mejor.

Su cuestionado DT, Claudio Úbeda, pareció tomar aire al ganar a Instituto la fecha pasada, lo que le permitió escalar al sexto lugar del Grupo A, a cinco puntos del líder Vélez Sarsfield y en zona de clasificación a octavos de final.

Boca lleva ocho encuentros sin derrotas, aunque la mayoría de ellos han sido paridades.

"No nos sirve el empate, Boca tiene que ganar", aseguró Úbeda.

El Xeneize, que la semana próxima inicia la búsqueda de su séptima Libertadores, tiene un partido riesgoso el jueves en casa de Talleres, que lo supera en una unidad en la Zona A.

México: Chivas, Cruz Azul y Toluca siguen su disputa

Guadalajara, Cruz Azul y Toluca siguen peleando el liderato del Clausura mexicano.

El Rebaño Sagrado, que dirige Gabriel Milito, lidera las posiciones con 30 puntos, seguido de la Máquina Cementera con 27 y los Diablos Rojos con 26.

El líder del Clausura solo juega con futbolistas mexicanos, a diferencia de sus rivales, pero para Milito eso no es "una desventaja".

"Es una gran bendición poder contar solo con jugadores mexicanos. Creo mucho en ellos, por eso acepté el desafío de dirigir este equipo", aseguró el argentino.

Guadalajara recibirá a Pumas el domingo en la decimotercera fecha, mientras que Cruz Azul será local un día antes frente a Pachuca y Toluca visitará al Querétaro.

FUENTE: AFP