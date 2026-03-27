Inter Miami acelera la puesta a punto del Nu Stadium: así luce el nuevo césped para el debut ante Austin FC

Lionel Messi #10 del Inter Miami CF celebra con sus compañeros tras marcar el segundo gol del equipo durante el partido de la MLS entre el New York City FC y el Inter Miami CF en el Yankee Stadium el 22 de marzo de 2026 en Nueva York, Nueva York.

Inter Miami CF ya cuenta los días para dar uno de los pasos más importantes de su historia: la inauguración del Nu Stadium, su nueva casa en el corazón de Miami . A solo nueve días del esperado estreno como local en la temporada regular de la MLS 2026, el club confirmó que el nuevo terreno de juego ya fue instalado y se encuentra en plena fase de adaptación para recibir el partido inaugural ante Austin FC el próximo 4 de abril. El nuevo recinto abrirá oficialmente ese día y tendrá capacidad para 26.700 aficionados.

La institución informó que el estadio ya luce un césped Bermuda de primera calidad, una superficie diseñada para responder a las exigencias del fútbol profesional y garantizar un rendimiento óptimo desde el primer partido. La gramilla fue cultivada en una granja especializada en Loxahatchee, Florida, y colocada mediante el innovador sistema “Lay and Play”, un método que permite una instalación más rápida, uniforme y estable que los procedimientos tradicionales.

“La gramilla ya ha comenzado su rápida adaptación, lo que garantiza que estará totalmente preparada para recibir la acción y la energía que los campeones vigentes de la MLS Cup traerán a Miami a partir del 4 de abril”, indicó el club en su comunicado oficial.

Inter Miami apuesta por un césped de élite para el estreno del Nu Stadium

La instalación del nuevo césped representa una de las etapas más delicadas y simbólicas en la preparación del Nu Stadium, recinto que marcará el inicio de una nueva era para el equipo de Lionel Messi y compañía. El club explicó que el uso del sistema “Lay and Play” ofrece una base firme y homogénea desde el primer momento, algo clave para reducir tiempos de asentamiento y asegurar condiciones ideales de juego.

Además, la procedencia local del césped es un punto estratégico. Al haber sido cultivado en Florida, la gramilla cuenta con una mejor adaptación al clima, la humedad y las condiciones ambientales del sur del estado, algo que puede marcar diferencia en su conservación durante toda la campaña.

Así será el Nu Stadium, la nueva casa del Inter Miami

El Nu Stadium, ubicado dentro del proyecto de Miami Freedom Park, fue diseñado específicamente para el fútbol y busca convertirse en uno de los escenarios más modernos de Estados Unidos. Según la información difundida por el club, el recinto contará con una tribuna unificada, gradas empinadas para aumentar la cercanía con el terreno de juego y una cubierta ligera pensada para mejorar la experiencia del aficionado y amplificar la atmósfera en cada partido.

La idea detrás del diseño es clara: crear un estadio con identidad futbolera, donde la presión del público y la conexión con el campo sean parte del espectáculo. Inter Miami busca así consolidar una verdadera ventaja de local en una ciudad que llevaba años esperando un escenario de este nivel para el fútbol profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2036500228262523077&partner=&hide_thread=false Looks like the finishing touches have started on Inter Miami’s Nu Stadium.



The club officially move in on April 4th, where they'll take on Austin FC.



: Lesther Varela on TikTok #InterMiamiCF #MLS pic.twitter.com/MUZAFi0v7j — Alex Windley (@aaw_1998) March 24, 2026

Tecnología de última generación para cuidar la gramilla del Inter Miami

La puesta a punto del césped no depende únicamente de su instalación. Inter Miami también detalló que el estadio contará con herramientas de mantenimiento de última generación para preservar la calidad del terreno a lo largo de la temporada.

Entre los recursos empleados destacan:

luces de cultivo para reforzar el crecimiento,

sensores compactos para monitorear el estado del césped,

y un sofisticado sistema de drenaje.

Estas herramientas permitirán controlar variables fundamentales como la humedad, la salinidad del suelo, la calidad del aire y la exposición a la luz, factores esenciales para mantener la superficie en óptimas condiciones durante el uso intensivo que implicará el calendario competitivo.

“Estas tecnologías garantizan que el césped crezca sano y se recupere del uso intenso”, subrayó la entidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2036838847204466823&partner=&hide_thread=false Grass has been fully installed, and the lower seats are going in.



Miami moves into the Nu Stadium next Saturday:



: Tino on TikTok https://t.co/NX2zZm7hFb pic.twitter.com/rVqATWUy2A — Alex Windley (@aaw_1998) March 25, 2026

Inter Miami estrenará el Nu Stadium ante Austin FC

El primer partido oficial del club en su nueva casa será frente a Austin FC, en el marco de la sexta jornada de la Major League Soccer. Ese encuentro no solo marcará el debut del estadio, sino también el regreso definitivo del equipo al centro de Miami, un movimiento estratégico para fortalecer la identidad del club dentro de una de las ciudades más vibrantes y mediáticas de Estados Unidos. El estreno en casa ante Austin FC está programado por el propio club como el primer juego oficial del estadio.

Las entradas para los 17 partidos como local en la fase regular ya se encuentran disponibles, con precios desde 54 dólares por partido, mientras la institución también impulsa la venta de abonos de temporada para que los aficionados puedan vivir desde el inicio la experiencia del nuevo recinto.

El Nu Stadium, una pieza clave en el crecimiento del proyecto de Inter Miami

Más allá del impacto deportivo, la apertura del Nu Stadium representa un paso trascendental en la consolidación institucional de Inter Miami. Desde su llegada a la MLS, el club había proyectado la construcción de una sede definitiva capaz de reflejar la ambición de una organización que, en pocos años, logró atraer figuras globales y posicionarse como una de las franquicias más mediáticas del continente.

Con esta mudanza, Inter Miami no solo gana un estadio propio de última generación, sino también una nueva plataforma para seguir creciendo a nivel comercial, deportivo y de marca en el fútbol estadounidense.

Inter Miami quiere dejar atrás la eliminación en Concachampions

En lo estrictamente futbolístico, el equipo dirigido por Javier Mascherano busca pasar página tras su reciente eliminación en la Concachampions a manos de Nashville SC. A pesar de ese golpe, el conjunto rosa sigue siendo uno de los candidatos más fuertes para pelear por el título de la MLS esta temporada. Diversos reportes recientes sitúan al club en la pelea alta del Este tras vencer a NYCFC y recuperarse en liga.

Luego de cinco jornadas, Las Garzas se ubican en la parte alta de la Conferencia Este, compartiendo protagonismo con New York City FC y manteniéndose cerca del liderato, actualmente en manos de Nashville SC.

Además del campeonato liguero, Inter Miami también tendrá la mira puesta en la Leagues Cup 2026, torneo en el que enfrentará a clubes mexicanos como Atlético de San Luis, Rayados de Monterrey y León, según confirmó el propio club en su calendario oficial.

Inter Miami se prepara para abrir una nueva era en Miami

Con el césped ya instalado, la infraestructura prácticamente lista y la expectativa creciendo entre los aficionados, todo apunta a que el 4 de abril será una fecha histórica para el fútbol en Miami. La inauguración del Nu Stadium no solo marcará el estreno de una nueva casa para Inter Miami, sino también el inicio de una etapa que puede redefinir el futuro de la franquicia dentro de la MLS.

El mensaje del club es claro: el proyecto sigue creciendo, y ahora tendrá un escenario a la altura de sus aspiraciones.