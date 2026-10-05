Jackson Chourio vuelve a ser héroe y Milwaukee toma ventaja de 2-0 ante San Diego

Jackson Chourio #11 de los Cerveceros de Milwaukee es felicitado por Luis Lara #18 tras conectar el sencillo de dos carreras que le dio la victoria a su equipo contra los Padres de San Diego

Jackson Chourio volvió a aparecer en el momento decisivo. El jardinero de los Cerveceros de Milwaukee conectó un sencillo con dos outs en la novena entrada para dejar en el terreno a los Padres de San Diego por 4-3 y darle a su equipo una ventaja de 2-0 en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Milwaukee llegó al último inning abajo 3-2 ante el cerrador estelar Mason Miller, quien estaba trabajando su segunda entrada después de retirar en orden a los tres bateadores que enfrentó en el octavo.

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Christian Yelich inició la remontada con un boleto y avanzó a segunda base tras un out de Garrett Mitchell. Miller luego otorgó otra base por bolas a Sal Frelick y, aunque consiguió retirar a Andrew Vaughn con un elevado al jardín central, volvió a fallar ante Gary Sánchez, quien recibió otro boleto para llenar las bases.

Con dos outs y las bases llenas, Chourio tomó el protagonismo. El venezolano, de apenas 22 años, resistió un lanzamiento de 104 millas por hora antes de conectar el batazo decisivo ante una recta de cuatro costuras de 102 mph que se quedó demasiado en el centro del plato.

"Es uno de esos jugadores. Es súper talentoso, súper dotado, sus manos son rápidas. Puede hacer lo que quiera en un campo de béisbol", dijo Yelich después del partido.

Para Miller, la derrota fue especialmente dolorosa. "Terrible. No hice mi trabajo hoy", reconoció el cerrador de San Diego, quien admitió que el boleto intencional a las bases llenas terminó siendo determinante.

El batazo convirtió a Chourio en el tercer jugador más joven en la historia de la postemporada en conseguir un hit para dejar en el terreno al rival. Edgar Rentería es el único jugador más joven que logró hacerlo, con dos batazos de ese tipo durante la postemporada de 1997.

Los Cerveceros viajarán ahora a San Diego para disputar el tercer encuentro de la serie el martes. Dustin May será el abridor de Milwaukee, mientras que Nick Pivetta subirá al montículo por los Padres.

La historia favorece ampliamente a Milwaukee: los equipos que han tomado una ventaja de 2-0 en una serie de postemporada al mejor de cinco han terminado avanzando en 83 de las 93 ocasiones anteriores.

Atlanta iguala su serie contra Los Ángeles

En la otra Serie Divisional de la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta derrotaron 3-2 a los Dodgers de Los Ángeles para igualar 1-1 el enfrentamiento.

Michael Harris II encabezó el ataque de Atlanta con tres imparables y se quedó a un jonrón de completar el ciclo.

Seis lanzadores de los Bravos se combinaron para permitir apenas dos carreras. Raisel Iglesias consiguió el salvamento al retirar a Josue De Paula para cerrar el encuentro.

El abridor de los Dodgers, Blake Snell, apenas pudo trabajar 3.2 entradas. Por Atlanta, Ray Kerr volvió a lucir en la postemporada al permitir dos hits y ponchar a cuatro bateadores en 2.2 innings.

El novato Didier Fuentes también tuvo una actuación destacada al lanzar 3.2 entradas y permitir una carrera. Su único daño llegó en el noveno episodio, cuando Max Muncy conectó un jonrón con dos outs.

Freddie Freeman había producido la otra carrera de Los Ángeles con un cuadrangular solitario en el cuarto inning. Los Dodgers, además, terminaron de 0-8 con corredores en posición de anotar.

El tercer partido de esta serie se disputará el martes en Atlanta, con Chris Sale anunciado como abridor de los Bravos y Yoshinobu Yamamoto por los Dodgers.