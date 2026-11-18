El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, reacciona durante la ceremonia de entrega del trofeo al término de la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina, celebrada en el estadio New York/New Jersey de East Rutherford, el 19 de julio de 2026.

BUENOS AIRES.- Lionel Scaloni se mostró contento con la actuación de Argentina este martes, cuando la albiceleste goleó 7-0 a Costa Rica en un amistoso en Córdoba y se repuso de la derrota 2-1 ante Uruguay el viernes en Buenos Aires.

Nicolás Paz (7' y 38'), Julián Álvarez (35' y 43'), Franco Mastantuono (47' y 88') y Alexis Mac Allister (77') anotaron los goles de Argentina este martes, con lo que la selección sudamericana cerró la primera serie de amistosos tras el retiro internacional del astro Lionel Messi.

"Estoy satisfecho por ser protagonistas, por competir, por siempre seguir siendo Argentina. Más allá de haber ganado o no, esta selección ha intentado siempre tener una identidad, una manera de jugar y eso es lo que nos llena de orgullo", destacó el DT de la Albiceleste.

Scaloni elogió la actuación de Paz, el volante del Como que fue figura ante Costa Rica y anotó un doblete: "Ha hecho un partido muy bueno, igual que el otro día, y todavía puede dar más. Es un futbolista verdadero, choca cuando tiene que chocar y juega cuando tiene que jugar. Lo cuidaremos, es joven todavía. Estamos contentos con él".

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También se refirió a Mastantuono, autor de otro doblete tras entrar como cambio en el segundo tiempo y puntualizó: "lo tenemos que llevar de a poco. Hay que tranquilizarlo, ayudarlo y estoy convencido de que será un gran futbolista".

Sobre su balance de 2026, Scaloni consideró que "el año es positivo. Hemos dado la cara y llegado a otra final de Mundial, aunque no siempre se puede ganar. Estamos satisfechos".

"Nos interesa competir"

"Tenemos una base bastante consolidada. Para el año que viene tenemos que ver bien contra quién empezaremos a jugar. A nosotros nos interesa competir", remarcó Scaloni, de cara a una temporada de pruebas, porque la primera competencia fuerte para Argentina será la Copa América 2028.

"Me gustaría seguir de esta manera. Ser un equipo de referencia y que sea difícil de enfrentar. Un equipo que le encuentre la vuelta al rival sobre cómo defenderlo, cómo atacarlo. Mantener el nivel es difícil en el fútbol y el desafío para nosotros es seguir de la misma manera", argumentó el entrenador campeón del mundo en Catar 2022.

FUENTE: AFP