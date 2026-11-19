Giannis Antetokounmpo #7 del Miami Heat calienta en el Kaseya Center el 18 de noviembre de 2026 en Miami, Florida.

Miami Heat derrotó 137-130 a Milwaukee Bucks este miércoles en una noche especial en el Kaseya Center, donde el conjunto floridano celebró su colaboración promocional con el esperado videojuego Grand Theft Auto VI, inspirado en la ciudad ficticia de Vice City.

El equipo dirigido por Erik Spoelstra aprovechó la ocasión para estrenar una cancha con los colores rosa, azul y negro característicos de Vice City, en una jornada que combinó espectáculo, baloncesto y cultura gamer.

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En lo deportivo, Giannis Antetokounmpo fue el máximo anotador del encuentro con 27 puntos, además de capturar 13 rebotes y repartir nueve asistencias. El griego también registró un robo y un bloqueo, liderando a Miami en una noche especial ante la franquicia que lo seleccionó en el draft.

Bam Adebayo también tuvo una actuación destacada con 26 unidades, cuatro rebotes, dos asistencias y dos robos. El pívot asumió el protagonismo durante la primera mitad, mientras que Antetokounmpo tomó el control después del descanso.

Davion Mitchell fue otra de las figuras de Miami al aportar 24 puntos, con una sobresaliente efectividad desde el perímetro: convirtió seis de sus siete intentos de triple.

Por Milwaukee, Kyle Kuzma encabezó la ofensiva con 26 tantos, aunque los Bucks no pudieron evitar una nueva derrota en una temporada especialmente complicada.

El conjunto de Florida llegó a tener el partido bajo control desde el cierre del primer cuarto. Milwaukee consiguió recortar distancias en el último período, aprovechando que Miami retiró a buena parte de sus titulares, pero no logró comprometer el triunfo local.

Con este resultado, el Heat mejoró su registro a 9-6, mientras que los Bucks profundizaron su crisis al quedar con marca de 1-14.

La jornada también estuvo acompañada de una colección limitada de ropa y artículos inspirados en Vice City, vehículos exclusivos y espacios para fotografías dentro del estadio. La iniciativa rindió homenaje a la ciudad ficticia de GTA VI, cuya ambientación toma como referencia a Miami y otros paisajes del estado de Florida.