El atacante del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (izquierda), batalla por el balón contra el mediocampista del Real Madrid, Aurelien Tchouameni, el 8 de febrero de 2025.

El Real Madrid aseguró la continuidad de Aurélien Tchouaméni, quien renovó su contrato con el conjunto blanco hasta junio de 2032, según anunció este jueves el club mediante un comunicado oficial.

El centrocampista francés, cuyo anterior vínculo expiraba en 2028, amplió su compromiso por cuatro temporadas más y se mantiene como una de las piezas importantes del proyecto deportivo dirigido por José Mourinho.

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Tchouaméni, de 26 años, llegó al Real Madrid en 2022 procedente del Mónaco y ha conseguido consolidarse en el mediocampo madridista gracias a su capacidad física, recuperación de balones y despliegue táctico.

Desde su incorporación, el internacional francés ha disputado 208 encuentros oficiales con la camiseta merengue, convirtiéndose en un futbolista habitual dentro de la estructura del equipo.

Durante sus cinco temporadas en el club, ha conquistado una Liga de Campeones, dos Supercopas de Europa, un Mundial de Clubes, una Copa Intercontinental, una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Su protagonismo también se extiende a la selección francesa, con la que acumula 50 partidos internacionales y conquistó la Liga de Naciones de Europa en 2021.

Con esta renovación, el Real Madrid apuesta por mantener a uno de sus principales referentes en el centro del campo y garantiza la continuidad de Tchouaméni durante los próximos años.