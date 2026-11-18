MIAMI.– Más de 1.000 organizaciones sin fines de lucro participarán el próximo 19 de noviembre en Give Miami Day, la mayor jornada de recaudación de fondos dedicada a una sola ciudad en Estados Unidos, que este año celebra su 15 aniversario con actividades comunitarias, una carrera 5K y un festival en el centro de Miami.

Organizada por The Miami Foundation, la iniciativa busca movilizar a residentes, empresas y donantes para respaldar a entidades locales que ofrecen servicios esenciales en áreas como educación, salud, medio ambiente, juventud, familia, artes, bienestar animal y asistencia social.

La campaña comenzará con las donaciones anticipadas el sábado 14 de noviembre y tendrá una de sus principales actividades el domingo 15, cuando se realizará la segunda edición de la carrera Give Miami 5K + Festival en Maurice A. Ferré Park. La celebración culminará el jueves 19 con una jornada de aportes en línea y un encuentro para las organizaciones participantes en loanDepot park.

Una campaña que busca multiplicar las donaciones

En la edición de 2025, más de 60.000 donantes contribuyeron con casi 44 millones de dólares a organizaciones benéficas del sur de Florida. Este año, la Fundación espera ampliar ese respaldo mediante un mecanismo que permite complementar las contribuciones: cada donación a partir de 25 dólares recibe un aporte adicional de 25 dólares.

"Considéren esta, una invitación a la quinceañera más significativa que Miami haya visto", expresó Rebecca Fishman Lipsey, presidenta y directora ejecutiva de The Miami Foundation, al destacar los 15 años de trabajo para fortalecer el movimiento filantrópico local.

La iniciativa surgió después de una encuesta realizada por Knight Foundation en 2012, que identificó al área metropolitana de Miami como una de las grandes regiones urbanas del país con menor participación cívica. Desde entonces, Give Miami Day se ha convertido en una plataforma para conectar a los residentes con las organizaciones que trabajan en sus comunidades.

Give Miami Day is Thursday, November 19! Join PortMiami in celebrating Give Miami Day by supporting local nonprofits making a difference across Miami-Dade.Learn more at https://t.co/10bKW2BvKB.#GiveMiamiDay https://t.co/Q2ua2arkEr — PortMiami (@PortMiami) November 16, 2026

Organizaciones enfrentan dificultades financieras

La edición de este año se desarrolla en un contexto de presión económica para las entidades sin fines de lucro. Una encuesta de The Miami Foundation realizada en 2025 reveló que casi una de cada cuatro organizaciones participantes sufrió recortes presupuestarios debido a la reducción de fondos gubernamentales federales, estatales y locales.

El impacto se refleja en la disminución de programas, recortes de personal y listas de espera para servicios que algunas entidades ya no pueden ofrecer.

Además, más de la mitad de las organizaciones sin fines de lucro de Miami opera con presupuestos inferiores a 250.000 dólares, mientras que más de una de cada cuatro entidades pequeñas dispone de reservas de efectivo para menos de un mes.

Kerry-Ann Royes, presidenta de la junta directiva de The Miami Foundation y directora ejecutiva de YWCA South Florida, advirtió que muchas organizaciones carecen de ahorros suficientes para afrontar imprevistos económicos.

La plataforma de donaciones, explicó, permite dar visibilidad a su trabajo y fortalecer sus finanzas para garantizar la continuidad de sus servicios.

Carrera 5K y festival con Flo Rida

Como parte de las actividades del aniversario, la Fundación realizará el domingo 15 de noviembre, entre las 8:00 de la mañana y el mediodía, la carrera Give Miami 5K + Festival, en Maurice A. Ferré Park, ubicado en 1075 Biscayne Boulevard.

Los organizadores esperan la participación de más de 4.000 corredores y caminantes. Una de las particularidades de la competencia es que cada participante podrá destinar el 100% de su cuota de inscripción a la organización benéfica de su elección.

La jornada incluirá un concierto gratuito del artista Flo Rida, previsto para las 10:15 de la mañana, además de actividades familiares, puestos de comida, entretenimiento en vivo, propuestas de bienestar y una carrera infantil de 305 metros.

El aporte de las organizaciones a Miami

El impacto de estas entidades también se refleja en el mercado laboral. Según los datos divulgados por The Miami Foundation, las organizaciones sin fines de lucro emplean a más de 77.000 personas en Miami, cerca del 5,5% de la fuerza laboral local.

Entre las experiencias que ilustran el alcance de las contribuciones está la de The Everglades Foundation. Su vicepresidenta de Educación, Jennifer Diaz, señaló que los fondos recibidos durante Give Miami Day 2025 permitieron casi duplicar el número de maestros capacitados para incorporar contenidos sobre los Everglades en sus aulas y distribuir materiales educativos gratuitos.

La Fundación también ofrece capacitación, oportunidades de conexión entre organizaciones y mecanismos para ampliar el alcance de las donaciones.

Las contribuciones pueden realizarse desde las 12:00 de la madrugada del sábado 14 de noviembre hasta las 11:59 de la noche del jueves 19, hora del Este, a través de www.givemiamiday.org. El día central de la campaña será el 19 de noviembre, cuando los residentes podrán elegir entre más de 1.000 organizaciones locales y respaldar directamente las causas de su interés.

FUENTE: Comunicado de The Miami Foundation