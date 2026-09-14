lunes 14  de  septiembre 2026
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Dueño de los Clippers acepta millonaria multa por violar tope salarial en la NBA

Tras una extensa investigación, la NBA castigó duramente a los Clippers a principios de este mes con una multa récord de 30 millones de dólares

El estelar jugador de los Clippers de Los Ángeles, Kawhi Leonard, hace un gesto durante un partido de la NBA contra los Mavericks de Dallas, el 7 de abril de 2026.

El estelar jugador de los Clippers de Los Ángeles, Kawhi Leonard, hace un gesto durante un partido de la NBA contra los Mavericks de Dallas, el 7 de abril de 2026.

KATELYN MULCAHY / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LOS ÁNGELES.- El propietario de los Clippers de Los Ángeles, Steve Ballmer, dijo el domingo que acatará el castigo de la NBA, aunque discrepa con ciertos aspectos de la investigación de la liga sobre graves violaciones del tope salarial que involucran a la estrella Kawhi Leonard.

Tras una extensa investigación, la NBA castigó duramente a los Clippers a principios de este mes con una multa récord de 30 millones de dólares, los despojó de cinco selecciones de primera ronda del draft y prohibió a Ballmer participar durante un año en todas las actividades de la liga y del equipo.

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Los Clippers dijeron inicialmente que planeaban combatir las sanciones, pero, en un giro drástico, Ballmer emitió un comunicado en el que pidió disculpas y aceptó la responsabilidad "por la distracción y el malestar que este asunto ha causado".

"Dejar atrás este capítulo"

"Estamos comprometidos a dejar atrás este capítulo. Hemos comunicado a la NBA que estamos cumpliendo las sanciones impuestas por la liga, hemos pagado la multa y seguimos adelante", señaló en un comunicado.

"Aunque aún hay desacuerdos respecto a las conclusiones del informe, no es ahí donde quiero centrarme. Los propietarios de equipos deben apoyar, no distraer", agregó.

La investigación de la liga concluyó que los Clippers ayudaron a Leonard a eludir las restricciones del tope salarial.

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Lo habría hecho mediante acuerdos comerciales con patrocinadores vinculados a la franquicia. Dicha maniobra vulneró las normas de equilibrio financiero de la liga de baloncesto norteamericana.

Leonard fue sancionado con 700.000 dólares de multa.

"Patrón de conducta indebida"

La investigación halló lo que la NBA calificó como "un patrón de conducta indebida y múltiples violaciones significativas de las normas por parte de la organización de los Clippers, reincidente en la elusión de las reglas del tope salarial".

El bufete Wachtell, Lipton, Rosen & Katz descubrió que los Clippers iniciaron y facilitaron acuerdos de ingresos por patrocinios fuera de la cancha entre Leonard y cuatro empresas que tenían acuerdos con el equipo: Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics y Lockton Insurance.

La investigación concluyó que los Clippers indujeron a estas compañías a firmar acuerdos con Leonard ofreciéndoles negocios por parte del equipo para sortear así el tope salarial.

Según la pesquisa, el equipo también pagó gastos personales del jugador y sus representantes y no informó de solicitudes indebidas de oportunidades de ingresos fuera de la cancha para Leonard realizadas por su entonces agente de negocios, Dennis Robertson.

La multa de 30 millones de dólares es de lejos la más alta impuesta a un equipo por la NBA, superando la anterior sanción más elevada, de 3,5 millones de dólares contra los Timberwolves de Minnesota en 2000 por violar las normas del tope salarial.

"Los desafíos que tenemos por delante son importantes, pero también lo es nuestra determinación. Seguiremos construyendo nuestro equipo e invirtiendo en nuestra comunidad", dijo Ballmer.

"La confianza de nuestros aficionados es nuestra prioridad. Con nuestra plantilla talentosa, un personal excepcional y una visión clara, estoy seguro de que competiremos al más alto nivel y seremos una organización de la que nuestros aficionados puedan sentirse orgullosos", finalizó el propietario de la franquicia de Los Ángeles.

FUENTE: AFP

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