“La CONMEBOL y las sociedades nacionales de Cruz Roja de sus 10 países miembros se unen para crear una campaña benéfica sin precedentes, donde todo lo recaudado será destinado a la recuperación de los efectos del COVID-19”, señala el comunicado que promovió la iniciativa.

Con esta iniciativa se ha creado un “challenge” para invitar a figuras del deporte para que se sumen en la campaña.

“La réplica oficial de la Copa CONMEBOL Libertadores, ofrecida por el presidente de la CONMEBOL Alejandro Domínguez, es el puntapié inicial al challenge”, destacó la web oficial de la entidad. “El principal ícono de nuestros torneos y el trofeo más anhelado y reconocido a nivel mundial”, lo describió el titular de la organización que rige el fútbol a nivel continental.

El directivo, Alejandro Domínguez, publicó en su twitter (@agdws): “¿Te gustaría tener la Copa Libertadores en casa? El partido por Sudamérica ya empezó y desafío a Diego Maradona, Dani Alves y Roque Santa Cruz a ser parte de ‘Juntos Por Sudamérica’”.

El exfutbolista Diego Maradona, no se hizo esperar más de un día para responder a la invitación al “challenge”. Se sumó a la campaña presentando una ofrenda más que tentadora para muchos de sus fanáticos.

Puso a disposición una camiseta suya, réplica de la que utilizó con la selección argentina en la final del Mundial de México 1986, en la que la Albiceleste le ganó 3-2 a Alemania. Se tomó una foto para confirmar su autenticidad y la firmó, una maravilla para quien se la quede.

No obstante, Maradona no solo presentó su camiseta, sino que, el técnico de Gimnasia La Plata, está preparando una sorpresa para todos los fanáticos del fútbol. Y esta sorpresa no es nada ni nada menos que con el grande del F.C Barcelona, Leo Messi.

Aún no se sabe qué tienen entre manos estas dos figuras del fútbol argentino. Pero, lo que sí se sabe es que Maradona se contactó con su amigo y abogado, Matías Morla, para construir una iniciativa en conjunto. A pesar de que siga siendo una incógnita, se anticipa la posibilidad de un “encuentro virtual” entre las dos estrellas, siempre con fines benéficos.

Maradona ya hizo su jugada en el “challenge”, ahora se espera que varias figuras del fútbol aporten aquello que crean conveniente o atractivo, y a su vez desafíen a otros para que “la cadena sea interminable” con la intención de poder ayudar a la Cruz Roja en su lucha contra el coronavirus.

