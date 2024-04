Candidato a recaudador de impuesto aboga por acercar la oficina a las 34 ciudades de Miami-Dade

Este candidato a Recaudador de Impuestos, graduado en Sistemas Eléctricos Industriales, confiesa ser católico, conservador y republicano. Es padre de dos niñas, Elizabeth y Anastasia, y esposo de Carolina, "lo mejor que me ha pasado en mi vida".

Desde que emigró a los Estados Unidos en 2002, ha tenido una experiencia vital intensa: "Casi todo lo que me he propuesto lo he alcanzado con mucho sacrificio y tenacidad", explicó en una entrevista exclusiva con Diario Las Américas.

Recuerda con orgullo que, al llegar a los EEUU, trabajó en un concesionario de autos, donde realizaba tareas como lavar carros y cambiar gomas, mientras se adaptaba a su nuevo entorno. "Comencé a entender cómo funciona la economía de este país, tuve mi primera cuenta bancaria, aprendí a manejar mis finanzas personales", todo esto mientras estudiaba inglés en el Miami-Dade College durante cuatro años.

Hubo un tiempo en su vida en el que tenía tres empleos. Trabajaba en DBK Concepts, "donde aprendía más sobre tecnología", en CVS y en Grove Tower Condominio. "Apenas dormía cuatro horas al día".

Personaje público

"Un buen día conocí al gerente de la estación Radio Paz y me dio la oportunidad de comenzar en los controles. Con el paso del tiempo, vieron en mí el potencial para conducir dos programas de radio y conectarme con la comunidad", recuerda Fernández, quien también trabajó en el departamento de publicidad y ventas de la estación. "Así fue como creé mi compañía de marketing, Ponemus".

"Con el surgimiento de las plataformas sociales, comprendí que, si no nos metíamos de lleno en las tecnologías, a crear software, plataformas para dar servicios a la comunidad, nos íbamos a quedar atrás".

Fernández también fue presentador en un programa de televisión que simultaneaba con la radio. "Me dieron la oportunidad Agustín Acosta, Ángel Zayón y Daniel Torres. El programa se llamaba ¡Entérate! con Dariel Fernández".

La política

No es la primera vez que el joven cubanoamericano se postula para un cargo público. En 2022, se postuló para el escaño de comisionado de Miami-Dade por el distrito 6. A pesar de no ser elegido, considera que fue "una campaña exitosa, aprendí muchísimo".

"Me fui metiendo en el engranaje. Hice grandes amigos como Kevin Cabrera, mi contrincante, quien resultó electo. Un muchacho excelente, que tiene mucho futuro en la política".

"Meses después de las elecciones, fui nombrado miembro de la Junta Comunitaria. La institución condal encargada de comunicar a la comunidad con cada uno de los comisionados. En mi caso, trabajo con cuatro comisionados: Kevin Cabrera, del distrito 6, Juan Carlos Bermúdez, del distrito 12, Roberto González, del distrito 11 y Anthony Rodríguez, del distrito 10 y vicepresidente de la Comisión. Rodríguez fue quien me nombró", afirmó Fernández, quien además es miembro del Concejo Ejecutivo del Partido Republicano en el condado de Miami-Dade y forma parte de la Junta de Bicicletas y Peatones del Condado, vinculada al Departamento de Transporte.

A pesar de su apretada agenda, encuentra espacio para liderar "Somos Más", un movimiento de lucha contra el comunismo en EEUU, Europa y Cuba. "En general, lo que hacemos es levantar la voz sobre lo que está sucediendo en Cuba y tratar de exponer los tentáculos de la dictadura alrededor del mundo".

Recaudador de Impuestos

"Después de 67 años de historia del condado, la oficina del recaudador de impuestos será independiente. Lo más importante es que este puesto será partidista y elegido por los residentes del condado. Se acabó el favoritismo de ser nombrado por alguien para ocupar una posición tan importante en la vida cotidiana de la comunidad".

"Cuando supe que se abría esta oportunidad, me senté con mi esposa y le dije que iba a poner mi nombre en la boleta. Entre los dos tomamos la decisión de lanzar la candidatura", indicó.

Para el joven empresario, es importante afirmar que no es correcto decir que la oficina del recaudador de impuestos sube o baja los impuestos. "Quien diga que va a bajar los impuestos cuando sea recaudador está diciendo una falacia". “Quienes deciden cuáles serán los impuestos es la Comisión, de acuerdo con el presupuesto y la alcaldesa. El recaudador se encarga de gestionarlos, tanto el impuesto a propiedad como el del turismo. Además, se encarga de gestionar las distintas licencias, como la de armas, de pesca, las licencias ocupacionales de negocios y las matrículas de autos, explicó el candidato.

Nuevas ideas

Fernández se compromete a solucionar las demoras en el proceso de las licencias de conducir. "Es inconcebible la espera que deben sufrir los residentes para sacarse un carné de conducir. Hoy en día, con la tecnología, podemos acelerar esos procesos. De hecho, en el sector privado ya lo hacen, ¿por qué el gobierno es incapaz de hacerlo?", se preguntó.

Si es elegido, promete acercar la oficina del recaudador de impuestos a las 34 ciudades del condado. "Es inconcebible que haya una sola oficina en todo Miami-Dade ubicada en el centro de downtown, Miami. ¿Se imagina cómo pueden llegar ahí las personas de Hialeah, Kendall o Homestead que necesiten hacer un trámite?".

Lo mejor es que "no hace falta invertir dinero de los contribuyentes para acercar las oficinas a la comunidad. Se puede buscar la colaboración de las ciudades que tienen oficinas que se pueden utilizar para brindar ese servicio".

"Para que las personas mayores no tengan que caminar o desplazarse a otras ciudades para hacerse una identificación, podríamos llevar la oficina a sus casas. Con las nuevas tecnologías, todo es posible. Solo hacer falta montar en un autobús una oficina móvil, donde las personas mayores podrían renovar sus ID".

Fernández considera que es clave dejar clara una posición de principios. Aunque la oficina de impuestos no suba ni baje las contribuciones tributarias, "estoy completamente en contra de las subidas de impuestos. Creo que todo lo que sea meter la mano en el bolsillo del contribuyente no debe ser. Porque nos afecta a todos, incluido yo y mi familia".

El candidato republicano considera que uno de los mayores retos que enfrenta no solo esta oficina, sino el gobierno en general es la burocracia. "Tal vez, la conversión en oficinas constitucionales, la medida ayude a eliminar la burocracia. Para mí es crucial acortar los tiempos de espera de los trámites, mejorar la comunicación con la comunidad y acercar el servicio a los residentes, usando el mejor instrumento que tenemos: la tecnología", insistió.

"Algo en el sistema implementado no está funcionando correctamente, cuando personas de Miami-Dade tienen que ir a Broward o Monroe a sacar una licencia de conducir".

Experiencia

"Casi todo lo que me he propuesto en la vida, lo he logrado, con trabajo, sacrificio, ganándome a las personas, esforzándome lo más posible, trabajando de noche, de madrugada, sin que nadie me obligue, por simple convicción. Soy político porque me apasiona la política, estar con la comunidad, me gusta que me llamen para buscar soluciones a los problemas”.

No teme encabezar una oficina con más de 200 empleados. “Sé dirigir personas, creo que es importante delegar para que cada empleado entienda la importancia de su trabajo y se sienta parte del equipo y, en este caso, de la oficina de recaudación de impuestos. Esa es la experiencia que traigo de Ponemus Group, donde procuro que cada empleado se sienta parte de la compañía y aspire a mejorar y crecer".

"Si los votantes del condado me dan la oportunidad este 20 de agosto, no los defraudaré. No importa si es republicano, demócrata o independiente, la oficina los representará. En mi caso, soy republicano con mucho honor y estoy aquí para servir a la comunidad como siempre he hecho. No tengo problemas, tengo soluciones para cada uno de ustedes”.

Fernández deberá enfrentarse el próximo 20 de agosto en elecciones primarias republicanas al concejal de Hialeah Bryan Calvo y Ricardo David Gómez y si vence, en noviembre, se verá las caras con el demócrata David Richardson, ex comisionado de Miami-Dade.

[email protected]

@menendezpryce