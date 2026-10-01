Messi recibirá un doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires

Lionel Messi es alzado por sus compañeros mientras celebran la victoria en el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto

La Universidad de Buenos Aires otorgará a Lionel Messi su máximo reconocimiento académico honorífico por su trayectoria deportiva y su representación de Argentina.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgará a Lionel Messi el título de Doctor Honoris Causa, la máxima distinción honorífica de la institución, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su papel como representante de Argentina.

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El reconocimiento al capitán de la Albiceleste será entregado el próximo martes 6 de octubre, antes del partido de despedida de Messi de la selección argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El Consejo Superior de la UBA aprobó por unanimidad la distinción y destacó la trayectoria del futbolista como “un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético”.

Fans se agrupan debajo de una camiseta del equipo de Argentina dedicada a Lionel Messi, en Buenos Aires. AFP

Durante su carrera con la selección, Messi lideró a Argentina hacia los títulos de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. También fue subcampeón del mundo en 2014 y 2026.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, destacó a Messi como “ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”.

A sus 39 años, el delantero cerrará en el amistoso contra Benín más de dos décadas con la selección argentina. Messi es actualmente el máximo goleador histórico de la Albiceleste, con 125 tantos, además de ser su máximo asistidor, con 68, y el jugador con más partidos disputados, con 207.