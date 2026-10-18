domingo 18  de  octubre 2026
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Messi llega a los 936 goles en su carrera con doblete para el Inter Miami

El astro argentino Lionel Messi se vistió de héroe este pasado sábado en la victoria del Inter Miami por marcador de 3-1 ante el Atlanta United

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol para su club en un partido ante el San Diego FC, el 20 de septiembre de 2026.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol para su club en un partido ante el San Diego FC, el 20 de septiembre de 2026.

CHANDAN KHANNA / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MIAMI.- En otra brillante actuación, Lionel Messi anotó un doblete el sábado en la victoria 3-1 del Inter Miami sobre el Atlanta United, llegó a 26 goles en la temporada de la MLS, en la que es el máximo anotador, y a 936 tantos en su exitosa carrera.

Messi construyó la victoria de las "Garzas" al participar en el primer gol del equipo, obra del atacante mexicano Germán Berterame en la primera etapa, y anotar sus dos tantos en un lapso de cuatro minutos en el segundo tiempo del partido jugado en el Mercedes Benz Stadium, en Atlanta.

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"No deja de sorprender al mundo", dijo su entrenador, Cristian "Kily" González, en la conferencia de prensa postpartido. "Lo que más me pone contento es que está feliz y al estar feliz se brinda como se brinda".

Berterame abrió la cuenta en el minuto 45. Messi encontró a Luis Suárez dentro del área y el uruguayo con un toque por arriba habilitó al mexicano, que de cabeza batió al arquero Lucas Hoyos. De esta manera, Berterame sumó su segundo gol consecutivo y el noveno de la temporada.

Aunque Miami no jugaba en su mejor nivel, supo mantener el orden defensivo y controló al suizo Breel Embolo y al paraguayo Miguel Almirón, principales armas ofensivas del Atlanta United, dirigido por Gerardo "Tata" Martino, exentrenador del Inter Miami.

Messi, de 39 años, hizo su primer tanto de la noche a los 56 minutos, cuando tras una doble pared con Berterame definió con remate cruzado. Cuatro minutos después, la "Pulga" ganó un duelo directo al paraguayo Júnior Alonso y anotó el tercero del Inter Miami.

Acercándose a los mil goles

De esta manera, llegó a 936 tantos en su carrera y sigue acercándose a la cifra mágica de los mil goles.

"Confío y sé que va a lograr (llegar a los mil goles) porque le gustan los desafíos, lo logró todo y esto no va a ser la excepción", comentó emocionado el "Kily" González.

Además, Messi llegó a 25 tantos en el torneo, y aventaja en seis a sus escoltas, Petar Musa, de FC Dallas, y Milan Iloski, de Philadelphia Union.

Atlanta United descontó en el minuto 89 con un penal anotado por Fafa Picault.

Con su victoria, la tercera consecutiva, las "Garzas" siguen en segundo lugar de la Conferencia Este, con 55 puntos, a doce del líder Nashville SC, que más tarde empató con el San José Earthquakes por la trigésima fecha de la temporada regular.

"Hemos logrado un primer objetivo, en mí está seguir mejorando como equipo y hoy hemos dado una muestra de carácter", dijo González.

Atlanta United, por su parte, se queda casi sin posibilidades de avanzar a los playoffs al encontrarse con 30 unidades en el penúltimo lugar del Este, donde supera únicamente al Montreal Impact del atacante chileno Alexis Sánchez, que tiene 24 puntos.

FUENTE: AFP

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