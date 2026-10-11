Mourinho y el arte del silencio: una costumbre que vuelve a escena en el Real Madrid

El técnico portugués del Real Madrid, José Mourinho, reacciona durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 10 de octubre de 2026.

José Mourinho volvió a ser protagonista sin pronunciar una palabra. El entrenador portugués no compareció ante los medios de comunicación después de la victoria del Real Madrid por 1-0 frente al Villarreal, en un encuentro marcado por la polémica arbitral y la expulsión de Vinícius Júnior. Una decisión que reavivó una costumbre presente en distintos momentos de su carrera: utilizar el silencio como respuesta ante situaciones incómodas.

La posibilidad de recibir una sanción por sus declaraciones habría llevado al técnico a evitar la rueda de prensa posterior al partido. Sin embargo, no se trata de un comportamiento nuevo en el portugués, que durante años ha alternado sus habituales comparecencias con ausencias, conferencias delegadas en sus ayudantes y salidas anticipadas de la sala.

Karanka, el portavoz de Mourinho

Uno de los episodios más recordados ocurrió el 15 de abril de 2011, durante su primera etapa en el Real Madrid. En la víspera de un clásico contra el Barcelona, Mourinho acudió a la sala de prensa de Valdebebas acompañado de Aitor Karanka, su segundo entrenador, pero dejó que fuera este quien respondiera a las preguntas.

Una treintena de periodistas, principalmente españoles, abandonaron la sala en señal de protesta. Mourinho permaneció sentado mientras su ayudante atendía a los informadores que decidieron quedarse.

Al día siguiente, después del empate 1-1 ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu, el portugués compareció, pero restringió sus respuestas a los medios que no habían abandonado la rueda de prensa anterior. «Si vosotros no habláis con mi segundo, yo solo debo hablar con los directores», explicó entonces.

La fórmula se repitió en numerosas ocasiones durante sus tres temporadas en el banquillo madridista. Karanka asumió comparecencias previas y posteriores a los encuentros, una práctica que Mourinho ya había utilizado durante su primera etapa en el Chelsea con su ayudante Steve Clarke.

El entrenador del Benfica, José Mourinho, reacciona durante una conferencia de prensa en la víspera del partido de ida de los playoffs de la ronda eliminatoria de la UEFA Champions League contra el Real Madrid en el Benfica Campus en Seixal, a las afueras de Lisboa, el 16 de febrero de 2026. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Del Chelsea al famoso «Respect» en Manchester

El 30 de septiembre de 2013, durante su segunda etapa en el Chelsea, Mourinho decidió terminar anticipadamente una rueda de prensa previa a un partido de la Liga de Campeones contra el Steaua de Bucarest. El técnico se mostró molesto por las preguntas relacionadas con la ausencia de Kevin De Bruyne y consideró que se prestaba demasiada atención a los jugadores que no estaban disponibles.

Cinco años después, el 27 de agosto de 2018, protagonizó otra escena que dio la vuelta al mundo. Tras la derrota del Manchester United por 0-3 ante el Tottenham en Old Trafford, Mourinho reivindicó su trayectoria y recordó sus tres títulos de la Premier League.

Antes de marcharse, levantó tres dedos y repitió tres veces una palabra que quedó asociada a aquel episodio: «Respect, respect, respect».

Los silencios de Mourinho en Italia y Turquía

Su paso por la Roma también dejó varios antecedentes. Entre diciembre de 2021 y abril de 2022, el entrenador portugués evitó comparecer en las ruedas de prensa previas a tres enfrentamientos contra el Inter de Milán, equipo con el que había conquistado el triplete en 2010.

El 1 de septiembre de 2023, después de la derrota de la Roma por 1-2 ante el Milan, volvió a ausentarse de las comparecencias ante los medios tras un encuentro marcado por las decisiones arbitrales.

En Turquía, el 21 de septiembre de 2024, tampoco acudió a la rueda de prensa posterior a la derrota por 1-3 frente al Galatasaray. Cuatro días después, explicó que había esperado unos 70 minutos mientras comparecía su homólogo, Okan Buruk, antes de decidir marcharse. «En mis 24 años de carrera nunca he huido de una rueda de prensa, especialmente después de una derrota», aseguró.

Una costumbre que también apareció en el Benfica

Otro episodio reciente tuvo lugar durante su etapa en el Benfica. Antes de visitar al Real Madrid en la vuelta de una eliminatoria de la Liga de Campeones, Mourinho decidió no comparecer en la rueda de prensa del Santiago Bernabéu. Su ayudante João Tralhão atendió a los periodistas en su lugar, en una imagen que recordó a las comparecencias delegadas en Karanka.

Ahora, con su ausencia tras el triunfo frente al Villarreal, Mourinho vuelve a recurrir a una fórmula que ha acompañado distintas etapas de su trayectoria. Esta vez no hubo un ayudante que respondiera por él, ni dedos levantados, ni periodistas abandonando la sala.

Solo una silla vacía. Una imagen que resume otra de las facetas de un entrenador que ha hecho de las palabras una herramienta para defender a sus equipos, pero que también ha sabido convertir el silencio en un mensaje.