domingo 11  de  octubre 2026
Fútbol

Mourinho y el arte del silencio: una costumbre que vuelve a escena en el Real Madrid

José Mourinho evitó la rueda de prensa tras el triunfo del Real Madrid ante el Villarreal y recuperó una costumbre que marcó su carrera

El técnico portugués del Real Madrid, José Mourinho, reacciona durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 10 de octubre de 2026.&nbsp;

El técnico portugués del Real Madrid, José Mourinho, reacciona durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 10 de octubre de 2026. 

Oscar DEL POZO / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

José Mourinho volvió a ser protagonista sin pronunciar una palabra. El entrenador portugués no compareció ante los medios de comunicación después de la victoria del Real Madrid por 1-0 frente al Villarreal, en un encuentro marcado por la polémica arbitral y la expulsión de Vinícius Júnior. Una decisión que reavivó una costumbre presente en distintos momentos de su carrera: utilizar el silencio como respuesta ante situaciones incómodas.

La posibilidad de recibir una sanción por sus declaraciones habría llevado al técnico a evitar la rueda de prensa posterior al partido. Sin embargo, no se trata de un comportamiento nuevo en el portugués, que durante años ha alternado sus habituales comparecencias con ausencias, conferencias delegadas en sus ayudantes y salidas anticipadas de la sala.

Lee además
El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior (C), con el número 07, es sujetado por sus compañeros mientras discute con el árbitro Isidro Escuderos tras recibir una tarjeta roja durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 10 de octubre de 2026.
Fútbol

El Real Madrid vence al Villarreal y resiste con diez tras la expulsión de Vinícius
El delantero portugués #07 Cristiano Ronaldo hace gestos durante el partido de fútbol del grupo F de la zona europea de la Copa Mundial 2026 entre Portugal y Hungría en el estadio José Alvalade en Lisboa el 14 de octubre de 2025.
Fútbol

Portugal abre un expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo tras su salida de la selección

Karanka, el portavoz de Mourinho

Uno de los episodios más recordados ocurrió el 15 de abril de 2011, durante su primera etapa en el Real Madrid. En la víspera de un clásico contra el Barcelona, Mourinho acudió a la sala de prensa de Valdebebas acompañado de Aitor Karanka, su segundo entrenador, pero dejó que fuera este quien respondiera a las preguntas.

Una treintena de periodistas, principalmente españoles, abandonaron la sala en señal de protesta. Mourinho permaneció sentado mientras su ayudante atendía a los informadores que decidieron quedarse.

Al día siguiente, después del empate 1-1 ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu, el portugués compareció, pero restringió sus respuestas a los medios que no habían abandonado la rueda de prensa anterior. «Si vosotros no habláis con mi segundo, yo solo debo hablar con los directores», explicó entonces.

La fórmula se repitió en numerosas ocasiones durante sus tres temporadas en el banquillo madridista. Karanka asumió comparecencias previas y posteriores a los encuentros, una práctica que Mourinho ya había utilizado durante su primera etapa en el Chelsea con su ayudante Steve Clarke.

El entrenador del Benfica, José Mourinho, reacciona durante una conferencia de prensa en la víspera del partido de ida de los playoffs de la ronda eliminatoria de la UEFA Champions League contra el Real Madrid en el Benfica Campus en Seixal, a las afueras de Lisboa, el 16 de febrero de 2026.

El entrenador del Benfica, José Mourinho, reacciona durante una conferencia de prensa en la víspera del partido de ida de los playoffs de la ronda eliminatoria de la UEFA Champions League contra el Real Madrid en el Benfica Campus en Seixal, a las afueras de Lisboa, el 16 de febrero de 2026.

Del Chelsea al famoso «Respect» en Manchester

El 30 de septiembre de 2013, durante su segunda etapa en el Chelsea, Mourinho decidió terminar anticipadamente una rueda de prensa previa a un partido de la Liga de Campeones contra el Steaua de Bucarest. El técnico se mostró molesto por las preguntas relacionadas con la ausencia de Kevin De Bruyne y consideró que se prestaba demasiada atención a los jugadores que no estaban disponibles.

Cinco años después, el 27 de agosto de 2018, protagonizó otra escena que dio la vuelta al mundo. Tras la derrota del Manchester United por 0-3 ante el Tottenham en Old Trafford, Mourinho reivindicó su trayectoria y recordó sus tres títulos de la Premier League.

Antes de marcharse, levantó tres dedos y repitió tres veces una palabra que quedó asociada a aquel episodio: «Respect, respect, respect».

Los silencios de Mourinho en Italia y Turquía

Su paso por la Roma también dejó varios antecedentes. Entre diciembre de 2021 y abril de 2022, el entrenador portugués evitó comparecer en las ruedas de prensa previas a tres enfrentamientos contra el Inter de Milán, equipo con el que había conquistado el triplete en 2010.

El 1 de septiembre de 2023, después de la derrota de la Roma por 1-2 ante el Milan, volvió a ausentarse de las comparecencias ante los medios tras un encuentro marcado por las decisiones arbitrales.

En Turquía, el 21 de septiembre de 2024, tampoco acudió a la rueda de prensa posterior a la derrota por 1-3 frente al Galatasaray. Cuatro días después, explicó que había esperado unos 70 minutos mientras comparecía su homólogo, Okan Buruk, antes de decidir marcharse. «En mis 24 años de carrera nunca he huido de una rueda de prensa, especialmente después de una derrota», aseguró.

Una costumbre que también apareció en el Benfica

Otro episodio reciente tuvo lugar durante su etapa en el Benfica. Antes de visitar al Real Madrid en la vuelta de una eliminatoria de la Liga de Campeones, Mourinho decidió no comparecer en la rueda de prensa del Santiago Bernabéu. Su ayudante João Tralhão atendió a los periodistas en su lugar, en una imagen que recordó a las comparecencias delegadas en Karanka.

Ahora, con su ausencia tras el triunfo frente al Villarreal, Mourinho vuelve a recurrir a una fórmula que ha acompañado distintas etapas de su trayectoria. Esta vez no hubo un ayudante que respondiera por él, ni dedos levantados, ni periodistas abandonando la sala.

Solo una silla vacía. Una imagen que resume otra de las facetas de un entrenador que ha hecho de las palabras una herramienta para defender a sus equipos, pero que también ha sabido convertir el silencio en un mensaje.

Temas
Te puede interesar

Verstappen conquista Singapur y Antonelli acaricia su primer título de Fórmula 1

Vinicius se perdería el Clásico por su expulsión ante el Villarreal

José Ramírez impulsa a Cleveland a la Serie de Campeonato con un jonrón decisivo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tigre. Imagen referencial.
IMÁGENES SENSIBLES

Video: Hombre muere tras ser atacado por un tigre en un zoológico del Reino Unido

Una gasolinera en la barriada del Vedado, La Habana, Cuba, con el Hotel Nacional de fondo. 
CUBA

Privados conectados al régimen, los testaferros para importar combustible desde EEUU

Miguel Uribe junto a su hijo, el exsenador colombiano asesinado, Miguel uribe Turbay.
COLOMBIA

El desafío de formar líderes valientes para una América Latina que busca recuperar la confianza

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, habla con periodistas.
RUMBO AL BALOTAJE

Flávio Bolsonaro obtiene otro triunfo en Brasil: aliado es electo gobernador de Río de Janeiro

Ante el huracán Isaías. en Florida miembros de Miami-Dade Fire Rescue trasladan sus pertenencias durante los últimos preparativos.
TEMPORAL

Huracán Isaías deja cuatro muertos y graves daños en el sureste de EEUU

Te puede interesar

Ante el huracán Isaías. en Florida miembros de Miami-Dade Fire Rescue trasladan sus pertenencias durante los últimos preparativos.
TEMPORAL

Huracán Isaías deja cuatro muertos y graves daños en el sureste de EEUU

Por María Graterol
Gloria Romero Roses.
ELECCIONES 2026

Romero Roses: "Hay políticas que afectan la capacidad de progresar solo trabajando duro"

Alex Saab fue escoltado por agentes de la DEA a su llegada desde Venezuela al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, EEUU, en mayo pasado, según captura de video.
INVESTIGACIÓN

Venezuela entrega a la justicia de EEUU a exsocio de Álex Saab, según reportes

El recaudador de impuestos Dariel Fernández, comentó el desarrollo de la iniciativa.
CONTROL REFORZADO

Miami-Dade cancela 6.036 permisos de estacionamiento y lanza un nuevo sistema digital contra el fraude

Miguel Uribe junto a su hijo, el exsenador colombiano asesinado, Miguel uribe Turbay.
COLOMBIA

El desafío de formar líderes valientes para una América Latina que busca recuperar la confianza