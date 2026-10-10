sábado 10  de  octubre 2026
Fútbol

El Real Madrid vence al Villarreal y resiste con diez tras la expulsión de Vinícius

El Real Madrid vence 1-0 al Villarreal con un gol de Yan Diomande, pero Vinícius es expulsado tras una revisión del VAR en LaLiga.

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior (C), con el número 07, es sujetado por sus compañeros mientras discute con el árbitro Isidro Escuderos tras recibir una tarjeta roja durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 10 de octubre de 2026.

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior (C), con el número 07, es sujetado por sus compañeros mientras discute con el árbitro Isidro Escuderos tras recibir una tarjeta roja durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 10 de octubre de 2026.

Oscar Del Pozo / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El Real Madrid derrotó 1-0 al Villarreal este sábado en el Santiago Bernabéu, en la octava jornada de LaLiga, gracias a un gol de Yan Diomande. El conjunto blanco terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Vinícius Júnior y se situó provisionalmente en la tercera posición, a seis puntos del líder Barcelona.

El joven marfileño Diomande decidió el partido en el minuto 62 con un disparo cruzado, después de que Thibaut Courtois evitara el gol del Villarreal con dos intervenciones consecutivas ante Pape Gueye.

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El encuentro se complicó para los locales en el minuto 72, cuando Vinícius fue expulsado tras una revisión del VAR. El brasileño había marcado poco antes, pero su gol fue anulado por tirar del pelo a un rival durante la acción.

Vinícius había comenzado el partido en el banquillo e ingresó tras el descanso en sustitución del joven atacante marfileño. Su entrada dio mayor impulso al ataque madridista, que hasta entonces había tenido dificultades para superar la presión del Villarreal.

Kylian Mbappé dispuso de dos buenas oportunidades en la primera parte. En la primera, su remate terminó estrellándose en el poste, mientras que en la segunda se encontró con la intervención del guardameta Peter Gulácsi tras un pase de Trent Alexander-Arnold.

El delantero francés afrontaba el encuentro después de las críticas surgidas por unas imágenes suyas durante su tiempo libre, tras abandonar la concentración de la selección francesa por molestias físicas. El técnico José Mourinho lo defendió públicamente, aunque la afición del Bernabéu lo recibió con indiferencia.

Tras el gol de Diomande y la expulsión de Vinícius, el Real Madrid tuvo que replegarse para defender su ventaja. El Villarreal aumentó la presión y buscó el empate hasta el final, pero no consiguió superar la resistencia del equipo blanco.

La victoria permite al Real Madrid mantenerse en la pelea por los primeros puestos de LaLiga, mientras el Barcelona conserva el liderato.

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