martes 11  de  agosto 2026
BALONCESTO

Temporada de la NBA sube el telón con el estreno de LeBron James en Filadelfia

Los Sixers, nuevo equipo del astro LeBron James, se medirán a los más recientes campeones de la NBA, los Knicks, el próximo 20 de octubre

El astro de la NBA, LeBron James, durante una conferencia de prensa, el 11 de mayo de 2026.

El astro de la NBA, LeBron James, durante una conferencia de prensa, el 11 de mayo de 2026.

ALLEN BEREZOVSKY / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Dos encuentros de lujo para inaugurar la temporada regular de la NBA el 20 de octubre: los Sixers de LeBron James ante los Knicks de Nueva York, flamantes campeones, y la reedición de la final del Oeste con los Spurs de Víctor Wembanyama visitando Oklahoma City, anunció la liga este martes.

Los Spurs de San Antonio, sedientos de revancha tras haber perdido en junio la final ante los Knicks (4-1), arrancarán la temporada del desquite en la pista del Thunder del vigente doble MVP, Shai Gilgeous-Alexander, eliminados por "Wemby" y los suyos en semifinales del Oeste.

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El equipo de San Antonio buscará un rápido regreso a la final con la incorporación del ala-pívot Tobias Harris (34 años), que aportará veteranía, un factor que decantó la balanza para los Knicks en la final.

Campeón en 2025, OKC ha hecho algunos cambios en su plantilla, con la llegada del gigante español Aday Mara (2,21 m), que tendrá la misión de parar a "Wemby" (2,24 m).

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El otro gran duelo de la primera jornada enfrentará a dos históricos como los Knicks y los Sixers, nuevo gran foco de la NBA.

La leyenda James (41 años) se vestirá por primera vez con los Sixers para arrancar su 24ª temporada (un récord) en el Madison Square Garden, en una noche de gala en la que los anfitriones izarán oficialmente la bandera que conmemora su tercer título de la NBA, conquistado en junio.

El "Rey" regresa por Navidad

Para desafiar a los campeones, los Sixers han reunido una plantilla de cinco estrellas, regresando a un pabellón donde terminaron sus sueños de título al caer en las semifinales de la Conferencia Este por un estrepitoso 4-0.

Además de 'King James', la franquicia de Pensilvania fichó al alero All Star, Jaylen Brown, procedente de los Celtics de Boston, para apoyar al pívot Joel Embiid y al eléctrico Tyrese Maxey, conformando así un 'Big 4' que numerosos observadores presentan como hecho a la medida para llegar hasta el final.

El menú del arranque de la temporada regular incluirá también el choque entre los dos mejores equipos del Este de la temporada regular 2025-26, con los Pistons de Detroit recibiendo a los Celtics.

En la jornada de Navidad, cuya programación siempre es estelar, destaca el regreso de James a Los Ángeles, donde jugó las ocho últimas temporadas y logró un título de campeón (2020).

Pero también la vuelta de la banda de "Wemby" a Nueva York para una revancha de la final, y la visita de los Celtics a Miami, donde Giannis Antetokounmpo ha hecho las maletas tras 13 temporadas en Milwaukee.

FUENTE: AFP

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