lunes 27  de  julio 2026
Baloncesto

Stephen Curry asume con realismo el fallido fichaje de LeBron James por los Warriors

Stephen Curry reaccionó al fichaje de LeBron James por los 76ers y admitió que los Warriors afrontarán otra dura temporada tras quedarse sin el veterano

LeBron James se abraza con Stephen Curry tras terminar el juego conquistado por los Lakers de Los Ángeles y Warriors de Golden State en el duelo de Navidad

LeBron James se abraza con Stephen Curry tras terminar el juego conquistado por los Lakers de Los Ángeles y Warriors de Golden State en el duelo de Navidad

@Lakers
Por Pedro Felipe Hernández

Stephen Curry aseguró que no se lamenta por la oportunidad perdida de compartir equipo con LeBron James en la recta final de sus históricas carreras, luego de que el cuatro veces campeón de la NBA optara por firmar con los Philadelphia 76ers.

James sacudió el mercado el viernes al acordar un contrato de dos años y ocho millones de dólares con Filadelfia para disputar su temporada número 24 en la liga, ampliando así su récord de longevidad.

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"Por eso no imaginas nada hasta que realmente sucede. Hay muchas piezas en movimiento", declaró Curry a The Athletic al referirse a las especulaciones que lo vinculaban con James.

El agente del alero, Rich Paul, confirmó que Golden State fue uno de los equipos que peleó seriamente por incorporarlo. Incluso, diversos reportes señalaron que los Warriors exploraron un traspaso por Anthony Davis, actualmente en los Washington Wizards, con la intención de formar un poderoso cuarteto junto a Curry, James y Draymond Green.

Sin embargo, Paul explicó que uno de los factores decisivos para que LeBron eligiera a los 76ers fue la llegada de Jaylen Brown al equipo el pasado 1 de julio.

Warriors enfrentan un panorama complicado

Tras quedarse sin James y sin realizar incorporaciones durante la temporada baja, Golden State deberá encontrar otras alternativas para fortalecer un plantel que terminó décimo en la Conferencia Oeste y fue eliminado en el torneo play-in la campaña anterior.

Además, la situación se complica por la recuperación de Jimmy Butler, quien continúa rehabilitándose de la rotura del ligamento cruzado anterior sufrida en enero.

Curry, de 38 años, reconoció que el equipo afrontará otra temporada exigente en una Conferencia Oeste repleta de candidatos.

"La realidad es que cuando Jimmy se lesionó y también Moses Moody, todo cambió. La pregunta pasó a ser cómo mantener el nivel durante sus ausencias", explicó el base.

"Y eso se traslada a esta temporada. Es exactamente la misma situación. Soy realista al respecto", concluyó Curry, consciente de que los Warriors tendrán muy poco margen de error si quieren volver a ser protagonistas.

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