Mery Sánchez: La experta que ayuda a emprendedores

Sánchez está respaldada por el éxito de su labor gerencial en mentorías, asesorías y capacitaciones. Su trabajo dio vida a la primera y única escuela de emprendedores registrada en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en Argentina bajo el nombre de Malva Comunicación, una plataforma que brinda capacitación constante a través de una suscripción mensual, con la que Mary Sánchez ha logrado influir en más de 7.000 emprendimientos en diversos rubros.

“En el 2018, viendo el impacto de las redes sociales decidí pasar ‘al otro lado del mostrador’. Es decir, dejé mi labor gerencial y comencé a trabajar con las personas interesadas en iniciar su marca personal, más pequeña y familiar, en la que el impacto de las redes sociales fuese tan importante, que cualquier persona con una buena idea y un teléfono pudiese triunfar. Y así comenzó mi empresa [Malva Comunicación], una especie de escuela de capacitación de negocios y ventas en redes sociales para emprendedores independientes, y a la cual hoy se suman grandes empresas”, expresó Mery Sánchez a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Potenciar el impacto de las redes sociales

Al posicionar la primera escuela de emprendedores y la única de Argentina y Latinoamérica en su estilo, Mery Sánchez comenzó a capacitar y a preparar mujeres en el mundo de las ventas. Generó un fuerte movimiento que desarolló el interés de miles de personas que se dieron cuenta de cuánto podían crear a través de las plataformas digitales y las redes sociales.

“Hoy tenemos una plataforma educativa donde más de 5.000 miembros mensuales aprenden marketing, negocios, ventas sobre reels [videos cortos], desarrollo personal, disciplina, manejo del tiempo, etc.”, comentó la experta sobre su labor que no solo conquista a emprendedores hispanos de todo el mundo, sino también a reconocidas empresas en Europa.

“Todas las empresas -grandes y pequeñas- han entendido que si bien existen métodos de venta fría, las ventas hoy son 100% social. Es decir, un método de trabajo que entiende las necesidades del público y a una audiencia que decide qué marcas triunfan y cuáles no. Básicamente, las redes sociales hoy en día no tienen tiempo para marcas, empresas o cuentas que no tienen 'alma', por eso yo me dedico a crear y formar vendedores con 'alma' y propósito que puedan llegar a cualquier objetivo”, agregó la experta.

El arte de vender

Mery Sánchez se define como "una emprendedora que capacita a emprendedores" y vendedores, ayudando a que los pequeños, medianos y grandes negocios crezcan por medio de metas concretas y realizables.

“En estos tiempos hay mucha gente que dice: ‘yo se algo que tú no sabes’... pero en mi caso, yo sólo comparto las herramientas con las que me formé, las que me han funcionado y las que sigo adquiriendo. Soy una mujer orientada a los resultados y el ejemplo de que uno puede lograr todo lo que te propongas. Entendí que la clave está en compartir y no en competir”, argumentó la especialista que hoy lidera equipos de trabajo en Venezuela, Argentina, Puerto Rico, Miami y Houston, Texas.

Tras consolidar su Plataforma Emprendedora, una escuela de capacitación en línea; además de su faceta como mentora y 'coach' de equipos de ventas, rol que potencia como conferencista en congresos y charlas internacionales, Mery Sánchez también brinda asesorías personalizadas sobre cómo desarrollar marcas personales, una misión de vida sobre la cual revela.

“La clave del éxito es trabajar todos los días. Con pasión, idea y compromiso se pueden lograr grandes cosas. Lo que nos falta es cumplir las promesas que nos hacemos y perder la costumbre de la inmediatez. La tarea es desafiar siempre las barreras y entender que estudiar es la mejor inversión”, finalizó la empresaria latina que hace ahora una maestría en marketing en la Universidad de Stanford.

Si quiere saber más de Mery Sánchez siga la cuenta de Instagram @yosoymerysanchez.

@camila_mendoza