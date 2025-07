Cifra de muertos por inundaciones en Texas se eleva a 27, incluyendo 9 niños

Por su parte, el vicegobernador, Dan Patrick, notificó la desaparición de un grupo de unos 20 niños de un campamento a los que aún no han podido localizar, informa la cadena CNN. Patrick ha señalado, no obstante, que eso "no significa que estén perdidas".

La Policía del condado describió la situación como "catastrófica". "Quienes se encuentren cerca de arroyos, riachuelos y el río Guadalupe deben trasladarse inmediatamente a zonas más altas, y quienes ya estén refugiados: quédense en sus hogares y no intenten desplazarse", avisó en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

El gobernador, Greg Abbott, dijo que el estado pondrá "todos los recursos disponibles" a disposición de los afectados. "La prioridad inmediata es salvar vidas", zanjó al hacerse eco de la labor de los servicios de emergencia que trabajan contrarreloj para localizar a personas que hayan podido quedar atrapadas.

Abbott señaló que los funcionarios locales y estatales desplegados sobre el terreno "permanecerán en una postura de búsqueda y rescate" durante toda la noche.

Hasta el momento, un total de 237 personas han sido rescatadas o evacuadas, 167 de ellas en helicóptero, según declaraciones del mayor general Thomas M. Suelzer en una rueda de prensa recogida por el mismo medio.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene su alerta naranja por inundaciones y las crecidas del Guadalupe, cuyo nivel de agua ha alcanzado en ciertas partes la segunda altura más elevada de su registro histórico.

FUENTE: EUROPA PRESS