EEUU: Una pareja graba su pedida de mano junto a un río sin darse cuenta de lo que ocurría detrás

Todo parecía ir perfecto: ella graba con una cámara compacta mientras enseña su anillo recién entregado. Él sonríe emocionado. Se escuchan frases como "¡Mira eso, estás comprometida!" y "Estamos comprometidos". Pero justo cuando parecía que nada podía empañar ese momento... algo llama su atención.

De repente, el chico grita y enfoca el río: su perro, Scout, un golden retriever, estaba siendo arrastrado por la corriente. Sin que ellos lo hubieran notado, el animal se había lanzado al agua y había llegado peligrosamente cerca de los rápidos.

"Está bajando por los rápidos", se le escucha decir con urgencia. Afortunadamente, la historia terminó bien. En el propio vídeo, Kenlyn, la joven que aparece en la pedida, tranquiliza a los espectadores con un mensaje superpuesto: "We got him back, don't worry" ("Lo recuperamos, no os preocupéis").

En declaraciones recogidas por Newsweek, Kenlyn explicó que Scout "simplemente estaba nadando y se acercó demasiado a los rápidos mientras me proponían matrimonio". También confirmó que lograron sacarlo del agua rápidamente y que "está más que bien, feliz de nadar".

Más allá de la anécdota viral, el vídeo ha despertado una oleada de reacciones en redes sociales por su mezcla de ternura, caos y final feliz. Una escena inesperada que ha convertido a Scout -y no al anillo- en el verdadero protagonista del momento.

