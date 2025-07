Florida cambia sus reglas: más de 150 leyes entran en vigor

Educación / Escuelas / Cuidado infantil

HB 296: Horarios de Inicio para Escuelas Intermedias y Secundarias

Permite que un Distrito Escolar cumpla con los nuevos requisitos de horarios docentes más tardíos. Se implementaráa partir del 1 de julio de 2026, para que las escuelas intermedias comiencen no antes de las 8:00 a.m. y las escuelas secundarias no antes de las 8:30 a.m.

HB 443 — Educación

Otorga a las escuelas charter de alto desempeño mayor autonomía para crear o adaptar sus códigos de conducta y les permite superar el límite de estudiantes fijado en la carta constitutiva. Define los usos legales de fondos discrecionales en escuelas de laboratorio -lab schools- y prohíbe que propietarios o los dueños del edificio de la escuela charter formen parte de la junta. Establece que estudiantes en educación virtual puedan participar en deportes escolares del Distrito donde viven, entre otros cambios operativos.

HB447: Instrucción sobre Historia y Concientización sobre Discapacidad (Ley Evin B. Hartsell):

La ley exige que las escuelas impartan durante las dos primeras semanas de octubre materiales sobre historia y concientización de la discapacidad, adaptados por niveles: acoso escolar y discapacidades físicas en K–3, autismo en grados 4–6, impedimentos auditivos en 7–9 y discapacidades de aprendizaje e intelectuales en 10–12. Además, promueve una educación inclusiva y sensibilizadora sobre la diversidad funcional desde edades tempranas.

SB 584: Apoyo Habitacional para Jóvenes Adultos

Amplía el acceso a vivienda y los servicios de apoyo para estudiantes que están o vivieron en hogares de acogida. Requiere que las instituciones del Sistema de Colegios de Florida (FCS) y las universidades estatales prioricen la asignación de vivienda en campus y oportunidades de trabajo-estudio para estudiantes sin hogar, elegibles. Requiere que la Oficina de Análisis de Políticas de Programas y Responsabilidad Gubernamental (OPPAGA) identifique barreras para la vivienda de jóvenes sin hogar y proporcione recomendaciones antes del 1 de diciembre de 2026. Los niños y jóvenes sin hogar podrían tener más oportunidades de acceder a la educación superior.

HB 597: Manejo de la Diabetes en Escuelas

Permite que los Distritos Escolares de Florida adquieran, mantengan, almacenen y administren un suministro de glucagón no designado. Autoriza que lo compren a distribuidores mayoristas y soliciten donaciones monetarias o subvenciones para hacerlo, o que acepten donaciones de glucagón. Los estudiantes con diabetes que experimenten una emergencia por hipoglucemia podrán recibir tratamiento mucho más rápido, incluso si no llevaban su propia medicación a la escuela. Un Distrito o escuela pública también puede obtener una receta de glucagón del Departamento de Salud del Condado o de un profesional autorizado de salud.

SB 738: Proveedores de Cuidado Infantil y Educación Temprana

Exige al Departamento de Niños y Familias (DCF) establecer estándares mínimos y clasificar infracciones de salud y seguridad para los centros de cuidado infantil. Permite contrataciones provisionales de personal a la espera de la verificaciones de antecedentes penales, siempre que trabaje con supervisión directa. Elimina varias obligaciones de información y requisitos municipales, facilitando inspecciones abreviadas bajo ciertas condiciones. En conjunto, busca simplificar regulaciones, agilizar procesos y mantener el enfoque en la salud y seguridad de los niños.

HB 791: Entrega Voluntaria de Recién Nacidos

Esta ley permite instalar “baby boxer” en hospitales, estaciones de servicios médicos de emergencia o estaciones de bomberos con personal las 24 horas, para permitir que los padres que deseen entregar a su bebé, lo puedan hacer de forma anónima y segura, sin interacción humana, colocando al niño en una "caja para bebés”, con temperatura controlada instalada en la pared exterior de las instalaciones mencionadas.

HB 809: Trabajadores Sociales Escolares

Exime a los trabajadores sociales escolares de ciertos requisitos de certificación como educadores, centrando la exigencia laboral únicamente en que cuenten con licencia estatal para ejercer. Esto elimina la obligación de demostrar dominio de conocimientos generales o disciplinares típicas de maestros. En consecuencia, facilita la incorporación de estos trabajadores a las escuelas, manteniendo la profesionalidad sin trámites educativos adicionales.

Salud

HB 907: Instituto de Florida para Enfermedades Pediátricas Raras:

La ley establece oficialmente el Instituto de Florida para Enfermedades Pediátricas Raras dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Florida como recurso estatal para investigación y atención clínica de enfermedades raras en niños. Además, crea el Programa Piloto Sunshine Genetics, que ofrece detección genética neonatal opcional —incluyendo secuenciación completa del genoma— durante cinco años con consentimiento parental. También crea el Consorcio Sunshine Genetics, para fomentar colaboración entre investigadores, genetistas y médicos en universidades estatales y hospitales infantiles.

Tercera edad

SB 106: Explotación de Adultos Vulnerables

Simplifica el procedimiento para obtener una orden judicial que proteja a un adulto vulnerable de posibles estafas o transfusiones indebidas de dinero o bienes. Permite actuar rápidamente sin necesidad de litigar en tribunales. Esto facilita bloquear transferencias sospechosas desde un adulto vulnerable hacia una persona no identificada o con intenciones cuestionables.

Justicia/ Sistema Penitenciario

HB 279: Reportes falsos

Este ley tipifica como delito influir en otra persona haga una llamada de emergencia falsa. Si la llamada de swatting resulta en lesiones, se convierte en un delito grave de tercer grado; si alguien muere como resultado de la llamada, se considera un delito grave de segundo grado. Los culpables de swatting deberán pagar una restitución a las víctimas, así como todos los gastos incurridos por las agencias que respondieron y los costos de procesamiento e investigación.

SB 130: Compensación a víctimas de encarcelamiento injusto

La ley elimina la regla de “manos limpias” en Florida, permitiendo que personas condenadas por múltiples delitos no violentos, antes o durante su encarcelamiento injusto, puedan recibir compensación. Extiende el plazo para presentar la solicitud hasta dos años después de que se anule la condena y se desestimen los cargos. Además, permite solicitudes retroactivas hasta el 1 de julio de 2027, bajo ciertas condiciones. Impide que herederos presenten peticiones en nombre de personas fallecidas.

SB 168: Salud Mental

La ley crea un proceso para que personas con enfermedades mentales sean desviadas del sistema penal hacia tratamiento comunitario. Requiere evaluaciones en 24 horas y permite que se desestimen cargos si completan el tratamiento. Amplía la capacitación a policías, operadores del 911 y tribunales especializados. También establece un repositorio estatal de datos sobre salud mental y justicia penal.

SB 612: Distribución ilegal de sustancias controladas con resultado de muerte

Establece que cualquier persona, menor de 18 años, que distribuya ciertas sustancias controladas —incluyendo cocaína, opiáceos, metanfetamina, fentanilo y otras— y resulta en la muerte del usuario comete un delito grave. Quien venda o entregue drogas controladas a una persona y esta muere tras consumirla, podrá ser acusado de homicidio en tercer grado. Un delito que conlleva penas de hasta 15 años de prisión y/o una multa de hasta 10.000 dólares.

Transporte / Licencias / Tránsito:

HB 961: Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados

Realiza ciertos cambios en el DHSMV, incluyendo, sanciones para personas no autorizadas que vendan citas para la oficina de DMV o del recaudador de impuestos. Revisa los requisitos sobre permisos de estacionamiento para discapacitados y crea un permiso vitalicio para personas con discapacidad permanente, por amputación o desmembramiento.

HB 289: Seguridad en la Navegación (Ley de Lucy)

La ley endurece las sanciones por navegación imprudente, escalando las faltas según el daño causado, y exige educación obligatoria para navegantes. Castiga abandonar la escena de un accidente acuático sin brindar ayuda o reportarlo, con multas o penas mayores según la gravedad. Además, introduce la obligación de educación para todos los navegantes, excepto aquellos con licencia vigente antes del 1 de enero de 1988 y residentes de Florida por más de cinco años consecutivos.

HB 351: Exceso de velocidad peligroso

Crea la categoría penal de “exceso de velocidad peligroso”, definida como sobrepasar el límite por 50mph o conducir a más de 100mph de forma imprudente. Para un primer incumplimiento, contempla hasta 30 días de cárcel o una multa de 500 dólares, o ambos. En caso de reincidencia, la pena puede aumentar hasta 90 días de prisión y/o una multa de 1.000 dólares. Los conductores con múltiples infracciones podrían perder su licencia de conducir por hasta un año.

Negocios / Compañías

SB 768: Países Extranjeros de Preocupación

Requiere que los proveedores de atención médica, si desean mantener su licencia, aseguren que ninguna persona o entidad con participación en su compañía tenga vínculo directo con una entidad con relaciones comerciales con un “país extranjero de preocupación”, incluyendo China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Siria. También incluye empresas que boicotean a Israel o que tienen operaciones prohibidas en Cuba, Irán, Sudán o Siria.

HB 915: Publicidad de Servicios de Representación

Prohíbe a los notarios usar términos como “notario público” en su publicidad si no están autorizados para representar a personas en asuntos migratorios, y exige que cualquier persona que ofrezca servicios migratorios y no esté autorizada para ejercer derecho lo indique claramente en el sitio web principal de su negocio. Busca que la publicidad sea más honesta, para evitar estafas.

Propiedad / Construcción / Bienes Raíces

HB 322: Derechos de Propiedad

Crea un procedimiento extrajudicial para que un propietario de propiedad comercial o su agente autorizado pueda solicitar al alguacil del condado que retire a una persona no autorizada de la propiedad. También amplía las definiciones de allanamiento y venta o arrendamiento fraudulento de propiedad para incluir propiedades comerciales. De esta forma, agiliza la protección de bienes sin necesidad de procesos judiciales largos.

HB 393: Programa Piloto My Safe Florida Condominium

Modifica el programa piloto "My Safe Florida Condominium", limitando las subvenciones a mejoras que generen créditos o descuentos de seguros, reduciendo la aprobación a un 75% de propietarios y permitiendo el reemplazo de techos. Sólo pueden aplicar edificaciones de tres pisos habitables o más con al menos dos viviendas, y deben estar al corriente con inspecciones reglamentarias. Asimismo, impide solicitar ayuda si no se han cumplido los requisitos de inspección estructural y reserva. Dinamiza acceso a fondos para reparaciones críticas en condominios mayores que cumplan regulaciones existentes.

HB 913: Asociaciones de Condominios y Cooperativas

Proporciona alivio financiero a propietarios y asociaciones al extender un año el estudio de reservas y permitir una pausa de dos años en las contribuciones al fondo para priorizar reparaciones esenciales. Además, eleva el monto mínimo de gasto para incluirse en el Estudio de Reserva de Integridad Estructural de $10,000 a $25,000, ajustable por inflación. Aplica inspecciones obligatorias solo a edificios de tres pisos habitables o más, incluyendo viviendas de cuatro familias. Autoriza la creación de cuotas especiales o líneas de crédito mediante votación de la comunidad, exige transparencia total en contratos y conflictos de interés, y refuerza la licitación competitiva. Lograr menor carga financiera inmediata y mayor claridad operativa para los condominios.

HB 733: Sitios Contaminados (“Brownfields”):

La ley moderniza el programa Brownfields de Florida, facilitando que gobiernos locales y propietarios limpien y rehabiliten terrenos contaminados al agilizar la aprobación de la EPA, eliminar requisitos de creación de empleo en ciertos desarrollos y permitir la subdivisión de sitios grandes para su rehabilitación. Esto simplifica el acceso a incentivos estatales como créditos fiscales y garantías de préstamos. En resumen, promueve la reactivación de terrenos polucionados con beneficios regulatorios y financieros.

Seguridad Pública:

HB 593: Perros Peligrosos

La ley requiere que perros declarados peligrosos, independientemente de su raza, estén identificados con microchip y esterilizados, y sus dueños contraten un seguro de responsabilidad civil de al menos 100.000 dólares. Establece protocolos claros para el sacrificio si el animal representa un riesgo y obliga a los propietarios a mantenerlos seguros. Además, impone sanciones por ataques graves o muerte —multas hasta 1.000 dólares o cárcel— y penaliza resistir a oficiales de control animal. Remover un microchip de un perro peligroso es delito grave con sanción de hasta 5.000 dólares o cinco años de prisión.

HB 711: Alerta Spectrum

Crea una nueva alerta estatal llamada “Alerta Spectrum” para niños desaparecidos con trastorno del espectro autista, establece programas de capacitación y destina 190.000 dólares para implementar la nueva alerta dentro de los sistemas de alerta actuales.

Las fuerzas del orden recibirán capacitación sobre cómo interactuar con niños autistas en situaciones de crisis y cómo responder eficazmente.

Estas fueron algunas muchas medidas promulgadas, también se aprobaron leyes que prohíben añadir fluoruro al agua potable; exigen evaluaciones médicas obligatorias para los estudiantes atletas antes de competir; ordenan actualizar los materiales escolares para que se utilice la nueva designación del “Golfo de México” como “Golfo de América”; y protegen los parques estatales al impedir la construcción de hoteles o campos de golf en sus terrenos.

