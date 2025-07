Departamento de Justicia pide a jueces publicar los testimonios del juicio contra Epstein y Maxwell

El martes, Trump declaró que se distanció de Epstein hace décadas porque le "robó" empleados del spa de su resort de Mar-a-Lago.

La Administración Trump ya a mediados de julio pidió que se hicieran públicas las transcripciones del juicio, si bien el juez de distrito de Manhattan, Paul Engelmayer, falló a favor de mantener los documentos bajo secreto al alegar que el Departamento de Justicia no había presentado argumentos suficientes para hacer públicos los registros ni había notificado a las víctimas.

El Departamento de Justicia presentó ante el tribunal federal de Manhattan un nuevo escrito en el que señala que ya ha notificado a todas las víctimas menos a una y que existe "interés" por parte de la ciudadanía en conocer los citados registros, según lo recoge este miércoles la cadena NBC News.

Asimismo, aseguró que muchos de los testimonios de las víctimas ya han sido hechos públicos en el transcurso de un litigio civil en marcha y propuso redactar cualquier transcripción que contenga información sensible.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, se reunió con Ghislaine Maxwell, la expareja de Epstein, quien está condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores en el marco de la red de pedofilia liderada por Jeffrey Epstein.

Demócratas muestran interés de última hora

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y los demócratas del comité de seguridad nacional y asuntos gubernamentales escribieron al Departamento de Justicia pidiendo el material. Invocan para ello la "regla de cinco".

La medida, introducida hace un siglo pero rara vez utilizada, requiere que los departamentos gubernamentales proporcionen información relevante si cinco miembros del principal panel de supervisión del Senado lo solicitan.

No está claro si podría hacerse cumplir en los tribunales, pero aunque fracasen, sirve para mantener la presión sobre el tema de Epstein.

Los demócratas del comité de supervisión de la Cámara, respaldados por algunos conservadores, aprobaron la semana pasada una citación para que el Departamento de Justicia entregue los documentos.

Los congresistas también quieren interrogar a la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien cumple 20 años de prisión.

El abogado de Maxwell dijo que ella lo haría si se le concede inmunidad por su testimonio.

"El comité de supervisión responderá pronto al abogado de Maxwell, pero no considerará otorgar inmunidad", declaró un portavoz del panel.

"No estamos ocultando nada"

Entre tanto, el vicepresidente JD Vance, tras ser consultado sobre la publicación de los archivos del caso Epstein, respondió a los medios de comunicación que la administración no está ocultando nada y los criticó duramente por fingir de repente que les importaba el tema e intentar atribuírselo al presidente Trump.

"No estamos ocultando nada. El presidente ha ordenado al fiscal general que divulgue toda la información creíble y, francamente, que busque información adicional creíble relacionada con el caso de Jeffrey Epstein", afirmó Vance.

“Durante cuatro años, bajo el Departamento de Justicia de Joe Biden, a los medios de comunicación no les importaron en absoluto los archivos de Epstein ni el caso Epstein durante literalmente 20 años”.

Y agregó: "Durante 20 años, el Departamento de Justicia (de los expresidentes Barack) Obama y George W. Bush fue indulgente con este tipo. No investigaron el caso a fondo. No mostraron ninguna curiosidad por el caso. Y ahora Donald J. Trump le pide a su Departamento de Justicia que muestre total transparencia. Y, de alguna manera, eso es una crítica a Donald J. Trump, no a Barack Obama ni a George W. Bush", criticó.

FUENTE: Con informaciòn de AFP / Europa Press / DLA