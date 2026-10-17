sábado 17  de  octubre 2026
SEGURIDAD

El comandante del Cuerpo de Marines visita Caracas para reactivar destacamento de EEUU

El encargado de negocios de EEUU, John Barret, indicó que el Cuerpo de Marines es otro paso para fortalecer las relaciones con Venezuela

La reactivación del Destacamento de Seguridad del Cuerpo de Marines, en la Embajada en Caracas, fue hecha por la representación diplomática y el general Eric M. Smith, comandante de los Marines de EEUU, el 16 de octubre de 2026

La reactivación del Destacamento de Seguridad del Cuerpo de Marines, en la Embajada en Caracas, fue hecha por la representación diplomática y el general Eric M. Smith, comandante de los Marines de EEUU, el 16 de octubre de 2026

Embajada de EEUU en Venezuela
Por Valeria Montero

CARACAS.- Estados Unidos reactivó el Destacamento de Seguridad del Cuerpo de Marines en su embajada en Caracas, lo que representa un paso clave luego de la reanudación de operaciones consulares en Venezuela en marzo, informó este sábado la delegación diplomática en sus redes sociales.

"Ayer reactivamos oficialmente el Destacamento de Seguridad del Cuerpo de Marines en nuestra Embajada en Caracas, junto al general Eric M. Smith, comandante del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. El Departamento de Estado y el Cuerpo de Marines de EEUU mantienen una alianza histórica de seguridad en nuestras instalaciones en todo el mundo", señaló la representación diplomática.

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El encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barret, indicó que este es otro paso para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela "e impulsar el plan de tres fases" trazado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, tras la captura del exdictador Nicolás Maduro, en enero pasado.

Estas fases son estabilización, recuperación y transición.

Luego de siete años, la embajada estadounidense en Caracas reabrió sus puertas en marzo, a la par del restablecimiento de los lazos diplomáticos entre ambas naciones. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabeza la nueva etapa de relaciones bilaterales con la Administración Trump.

Protocolo de protección

Con la presencia del grupo de marines se restablece formalmente el protocolo estándar global de protección (Marine Security Guards), para las instalaciones diplomáticas y personal de Estados Unidos en Venezuela.

Los militares estadounidenses han aumentado su presencia en Venezuela, desde enero, primero con simulacros de evacuación en mayo y luego con las misiones de ayuda humanitaria coordinadas por el Comando Sur luego de los terremotos que afectaron a Venezuela en junio y que dejaron más de 6500 fallecidos.

La presencia militar norteamericana, tras los sismos, se extendió durante cuatro semanas, período en el cual efectivos del Departamento de Defensa participaron en labores de rescate, asistencia médica y distribución de ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas.

Luego de abandonar el país, el Comando Sur señaló: "Al pueblo de Venezuela: nuestros pensamientos están con ustedes mientras reconstruyen y luchan por un mañana mejor. Guardamos una profunda y duradera admiración por su coraje, espíritu resiliente y fortaleza".

FUENTE: Con información de AFP

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