lunes 6  de  julio 2026
DEVASTACIÓN

Jefe del Comando Sur de EEUU viaja a Venezuela para coordinar la reconstrucción tras terremotos

El general Francis Donovan se reunió con la gobernante encargada, Delcy Rodríguez, para trabajar en una nueva agenda que ayude en la reconstrucción

El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, visitó Venezuela hoy junto con el encargado de negocios John M. Barrett.

El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, visitó Venezuela hoy junto con el encargado de negocios John M. Barrett.

@Southcom / X
Soldados de la Marina de Estados Unidos entregan ayuda en el puerto de La Guaira, Venezuela.

Soldados de la Marina de Estados Unidos entregan ayuda en el puerto de La Guaira, Venezuela.

@Southcom
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, visitó este lunes Venezuela para coordinar la cooperación de cara a la reconstrucción del país tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio. Para ese fin, se reunió con la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez, y otras autoridades de Caracas.

Ambos países trabajan en una "nueva agenda de cooperación que ayude en la reconstrucción de la infraestructura afectada" en la región devastada de La Guaira (norte, aledaña a Caracas), según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que transmitió imágenes del encuentro.

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Donovan estuvo acompañado por el encargado de negocios en Venezuela, John Barrett, y por el mayor general Kevin Jarrard, encargado de supervisar las acciones de rescate y salvamento de los grupos de tarea estadounidenses, indicó el medio público.

Por su parte, la delegación venezolana estuvo integrada por los ministros del Interior y de Defensa, Diosdado Cabello y Gustavo González, respectivamente, y el vicecanciller para Europa y Norteamérica, Oliver Blanco, así como por el jefe de la misión diplomática en Washington, Félix Plasencia.

Operaciones logísticas

La Embajada de EEUU en Caracas informó que el Departamento de Guerra ha fortalecido las operaciones logísticas en las zonas más afectadas por los terremotos como parte de la respuesta humanitaria liderada por el Departamento de Estado.

"El Comandante del Comando Sur, general Francis Donovan, estuvo en Venezuela avanzando en las operaciones militares esenciales en las que están trabajando día y noche para llevar asistencia vital", dijo la sede diplomática estadounidense.

Financiamiento

El encuentro tuvo también como objetivo "coordinar operaciones de rescate, asistencia humanitaria y logística", según el equipo de prensa de la gobernante interina, quien asumió el cargo hace seis meses, tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro en Caracas durante un operativo militar de Estados Unidos.

Desde entonces, el Gobierno interino encabezado por Rodríguez ha colaborado estrechamente con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para asuntos como la apertura de sectores estratégicos venezolanos como el petrolero, el minero y el eléctrico al capital extranjero.

El jueves, Rodríguez aseguró que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de EEUU y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para "recuperar recursos" que permitan la reconstrucción.

También dijo que su Gobierno ha estado en contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que "ya han ofrecido cooperación no reembolsable para atender el proceso de recuperación", además de "líneas de crédito" para Venezuela.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 han dejado al menos 3.535 muertos y 16.740 heridos, así como 17.854 personas sin viviendas, según el balance oficial actualizado este lunes, que mantiene en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados.

FUENTE: Con información de EFE

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